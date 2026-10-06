Rimini e la Valmarecchia piangono "Lele": addio a Gabriele Giovanardi, storico titolare del Bagno 28 e uomo dal cuore grande

Spiaggia e calcio in lutto, aveva 65 anni

È scomparso improvvisamente questa mattina, martedì 6 ottobre, Gabriele Giovanardi, per tutti Lele a soli 65 anni. Una malattia che non gli ha dato scampo ha portato via una figura molto conosciuta e amata a Rimini e in Valmarecchia. Lele era il titolare dello stabilimento balneare Bagno 28, a Marina Centro, dove negli anni era diventato un volto familiare per tanti riminesi e turisti. Un uomo dal carattere solare, sempre sorridente, con la battuta pronta e quella naturale capacità di mettere a proprio agio le persone. Per molti era semplicemente il “gigante buono”. Originario di Torre Pedrera e sposato a Novafeltria con Loredana Giorgetti e papà di Gianluca, Giovanardi era conosciuto anche nel mondo del calcio. In Valmarecchia sono in tanti a ricordarlo per il suo passato da calciatore con il Pietracuta Calcio e a fine carriera anche nel Novafeltria Calcio, dove aveva ricoperto il ruolo di difensore centrale, distinguendosi per grinta e presenza in campo. La sua passione per il calcio era proseguita anche fuori dal rettangolo di gioco. Lele aveva infatti svolto il ruolo di allenatore nelle giovanili del Novafeltria Calcio, accompagnando e formando tanti piccoli giovani calciatori. A ricordarlo, nel manifesto funebre, sono anche le parole scelte dalla famiglia, che affidano al mare l'ultimo saluto:

“Hai seguito il respiro del mare verso l'orizzonte, dove finiscono le onde e comincia l'infinito e noi sulla riva del mare continueremo ad amarti”.

La veglia funebre è prevista per mercoledì sera alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Novafeltria. I funerali si svolgeranno invece giovedì 8 ottobre, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Cammino a Torre Pedrera alle ore 15:30. Il corteo partirà dall'Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria alle ore 14.30. La notizia della scomparsa di Lele ha suscitato profondo cordoglio tra le tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato, sia sulla costa sia in Valmarecchia.

La redazione di Altarimini.it si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.