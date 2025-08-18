Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 19 agosto 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento
Che tempo farà domani 19 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
Nella caratteristica cornice estiva di Rimini, la giornata di domani si preannuncia variegata, con diverse sfumature meteorologiche che potrebbero influenzare le attività in programma. Scopriamo insieme che cosa ci riserverà il tempo il 19 agosto 2025, ora per ora, per pianificare al meglio la nostra giornata.
Previsioni ora per ora
Notte: La giornata inizia con un cielo prevalentemente sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si aggirano intorno ai 23.5°C, accompagnate da un'umidità del 59%. Il vento soffia leggermente da sud a una velocità di 1.91 m/s, rendendo la notte piacevolmente fresca.
Prima mattina: Con l'avanzare delle ore, le nuvole aumentano leggermente fino a coprire il 25% del cielo. La temperatura scende a 22.69°C, e l'umidità diminuisce al 56%. Il vento si fa più leggero, soffiando da sud-ovest a 1.39 m/s.
Mattina: Al sorgere del sole, le nuvole sparse continuano a caratterizzare il cielo, con una copertura del 42%. La temperatura sale a 24.76°C, mentre l'umidità cala al 49%. Il vento soffia debolmente da sud a 1.14 m/s, regalando una mattinata tranquilla e mite.
Mezza mattinata: Le temperature raggiungono i 28.49°C, con un'umidità del 41%. Il cielo rimane parzialmente nuvoloso con il 41% di copertura. Il vento cambia direzione, provenendo da nord-est a 2.99 m/s, portando un po' di freschezza alla mattinata.
Mezzogiorno: A metà giornata si prevedono precipitazioni con pioggia leggera di 1.19 mm, e il cielo sarà coperto solo per il 24%. La temperatura scende leggermente a 27.52°C, ma l'umidità aumenta al 48%. Il vento soffia da nord-est a 3.27 m/s.
Primo pomeriggio: Il pomeriggio porta piogge più consistenti, con 6.95 mm di precipitazioni. La copertura nuvolosa raggiunge il 100%, e la temperatura si abbassa a 24.25°C, con un'umidità del 69%. Il vento, da sud-est, soffia a 2.52 m/s.
Tardo pomeriggio: Le piogge continuano, con 1.99 mm di precipitazioni previste. La temperatura scende a 23.07°C e l'umidità sale al 79%. Il cielo si schiarisce leggermente, con una copertura nuvolosa del 76%. Il vento proviene da sud a 3.11 m/s.
Sera: La giornata termina con piogge leggere di 1.21 mm. Le temperature si stabilizzano intorno ai 22.17°C, mantenendo l'umidità al 79%. Il cielo diventa parzialmente nuvoloso con il 58% di copertura, mentre il vento soffia da sud-ovest a 3.46 m/s.
Conclusioni meteorologiche
La giornata del 19 agosto 2025 a Rimini porterà un mix di condizioni meteorologiche. La mattinata comincerà con cieli parzialmente nuvolosi e temperature piacevoli, ma il pomeriggio porterà piogge moderate che si prolungheranno fino alla sera. Le temperature varieranno dai 22°C ai 28°C, con venti leggeri prevalentemente da sud-est. In sintesi, sarà una giornata variabile, con la necessità di tenere a portata di mano un ombrello per il pomeriggio piovoso.