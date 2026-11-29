Nuoto Master Elisa Celli firma tre record nei 200 rana: è al top nella categoria M35

Al Trofeo Città di Riccione, l'atleta della San Marino Master ha fermato il cronometro a 2’29”15, stabilendo anche il nuovo primato europeo e italiano

Prestazione straordinaria al 22° Trofeo Master Città di Riccione, dove Elisa Celli, atleta della San Marino Master, ha conquistato un risultato di assoluto prestigio internazionale nei 200 metri rana, categoria M35 femminile. Con il tempo di 2’29”15, Celli ha stabilito contemporaneamente il nuovo record del mondo, il record europeo e il primato italiano della specialità, firmando un'impresa che arricchisce ulteriormente il prestigio della manifestazione natatoria riccionese. Un risultato accolto con grande soddisfazione dalla Polisportiva Riccione, organizzatrice del Trofeo, che ha voluto celebrare il momento con una fotografia dell'atleta insieme a Gianlorenzo Parmigiani, in rappresentanza della società e del comitato organizzatore. "È un enorme piacere e un grande onore aver ospitato una prestazione di questo valore internazionale durante la nostra manifestazione", il commento della Polisportiva Riccione, che ha rivolto a Elisa Celli le congratulazioni di tutta l'organizzazione per la straordinaria impresa.