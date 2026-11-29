Fine primo tempo
Il finale di frazione si è chiuso con l'Imolese all'attacco, ma senza creare pericoli significativi.
Il dopo Mancini in casa gialloblù: sulla panchina c'è Fabio Baschetti
Imolese - Novafeltria 0-0
IMOLESE (3-4-2-1): Giacomel - Dall'Osso, Perdisa, Lomolino - Toure, Said, Cipriani, Ruggeri - Belcastro, Giovannini - Broso. A disp.: Pericoli, Fasano, Gasperi, Bassi, Pagano, Dragoi, Battisti, Baietti. All.: Antonioli.
NOVAFELTRIA (4-3-3): Grazia - Guerra, Nucci, Renzi, Pavani - Piva, Castellani, Parma - Galli, Giacomini, Cecchetti. A disp.: Cioccariello, Carbonara, Giannini, Vernazzaro, Giacobbi, Tamagnini, Cobo, Camara, Frihat. All.: Baschetti.
ARBITRO: Duci di Reggio Emilia.
RETI:
AMMONITI:
Inizio gara ore 14.30
7 aggiornamenti · iniziata il 29 novembre 2026 · la pagina si aggiorna tra 60 s
Il finale di frazione si è chiuso con l'Imolese all'attacco, ma senza creare pericoli significativi.
33 pt si vede il Novafeltria in attacco. Giacomel in uscita alta si scontra con Perdisa, la squadra ospite non ne approfitta, mancando il tap-in vincente
29' pt Accelerazione di Giovannini che "brucia" la difesa avversaria, palla a Broso che a pochi passi da Grazia spreca, calciando fuori.
26' pt Cross di Toure, sul secondo palo c'è Lomolino che controlla bene, ma il tiro è alto sopra la traversa
15' Uno due tra Giovannini e Broso, l'attaccante impegna severamente Grazia, Giovannini calcia alto sul tap-in.
11' pt Giovannini serve un assist rasoterra a Broso che viene murato dalla difesa.
L'Imolese si affida ai due trequartisti Belcastro e Giovannini, alle spalle di Broso. Nessuna sorpresa nella formazione del Novafeltria, a causa delle tante assenze