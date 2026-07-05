Everesting Run: il 24 luglio Daniele D'Antonio scala L'"Everest" a San Donato di Monte Grimano

L'iniziativa a sostegno dell'Istituto di Montecatone

Festeggiare i 50 anni correndo fino a raggiungere il dislivello dell'Everest per sostenere chi affronta ogni giorno sfide ben più difficili. È l'obiettivo di Daniele D'Antonio, appassionato di trail running residente a San Donato di Montegrimano Terme, che il prossimo 24 luglio sarà protagonista dell'iniziativa benefica "Everesting Run – Corri per gli altri".La sfida consiste nel percorrere più volte un ripido sentiero che conduce al Monte San Paolo fino a totalizzare 8.848 metri di dislivello positivo, pari all'altezza del Monte Everest.

Per riuscirci dovrà affrontare 38 salite consecutive da circa 230 metri di dislivello ciascuna, senza alcun limite di tempo.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Montecatone e dei pazienti dell'Istituto di Montecatone, centro di riferimento nazionale per la riabilitazione delle persone con lesioni midollari e cerebrali.

«Mi considero fortunato perché posso ancora correre in montagna e vivere grandi emozioni. Ho pensato che fosse il momento di fare qualcosa di concreto per chi ogni giorno affronta sfide molto più difficili delle mie», racconta D'Antonio, spiegando che l'idea è nata anche grazie ai racconti della zia, medico dell'Istituto di Montecatone.

La partenza è prevista alle 17 del 24 luglio. L'impresa sarà certificata tramite GPS e dispositivo Garmin e sarà valida anche per il circuito internazionale Everesting. Chi vorrà sostenere il progetto potrà effettuare una donazione alla Fondazione Montecatone attraverso i canali ufficiali dedicati all'iniziativa.