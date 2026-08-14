Secchiano, cade e batte la testa: soccorso un 60enne
Sul posto ambulanza e automedica. Il 60enne è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato in ospedale
A cura di Redazione
14 agosto 2026 11:08
Cade e batte violentemente la testa, momenti di apprensione per un 60enne. E' successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 agosto, in piazza Capelli a Secchiano. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era seduto sul muretto davanti ad un negozio. Dopo essersi alzato è crollato a terra battendo la testa. Sul posto un'ambulanza ed un'automedica. Dai primi riscontri potrebbe essersi trattato di uno sbalzo di pressione o di un malore dovuto al caldo. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e portato in ambulanza all'ospedale.