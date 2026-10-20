Ex Golden di Bellariva, ricorso respinto: il Comune cerca di recuperare 1,6 milioni

La Corte d’appello di Roma conferma la liquidazione giudiziale della società proprietaria dell’ex albergo di via Fano, trasformato in una ventina di appartamenti

Nuovo capitolo nella vicenda dell’ex albergo di via Fano, a Bellariva di Rimini, trasformato in una ventina di appartamenti. La Corte d’appello di Roma ha respinto il ricorso della Golden Srl contro la liquidazione giudiziale, condannando la società a pagare oltre 23mila euro di spese legali.

Al centro della vicenda ci sono 1,6 milioni di euro di sanzioni per abusi edilizi, richiesti dal Comune di Rimini. Dopo il riconoscimento della legittimità delle sanzioni da parte del Consiglio di Stato e il rigetto del ricorso al Tar, l’Amministrazione punta ora a recuperare il credito attraverso la procedura giudiziaria. "Vedi notizia precedente"

«L’obiettivo è attivare, da parte del curatore, l’azione revocatoria e la successiva vendita all’asta dei beni eventualmente riacquisiti», ha spiegato l’assessore Juri Magrini, sottolineando che si tratta di una delle strade percorse dal Comune per recuperare le somme dovute.