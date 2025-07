Incendio in ex albergo a Bellariva: venti persone evacuate, danni ingenti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi, domando il rogo e mettendo in sicurezza l’area

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 23 luglio in un'ex struttura alberghiera in via Fano, a Bellariva (Rimini). Le fiamme, partite dal piano terra, hanno coinvolto anche il primo e secondo piano, danneggiando gravemente l’edificio.



L’allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi, domando il rogo e mettendo in sicurezza l’area all’angolo con via Torino. Evacuate una ventina di persone che occupavano l’immobile, recentemente ristrutturato. Non si registrano feriti.



Lo stabile, in passato adibito a hotel, aveva tentato di ottenere un cambio di destinazione d’uso a uso residenziale senza autorizzazione del Comune, che aveva sanzionato la proprietà. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia locale.