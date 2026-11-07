Farmacie private, contratto scaduto da due anni: sindacati e lavoratori scendono in piazza

Venerdì 13 farmacisti e farmaciste in piazza Tre Martiri dalle 13 alle 15. In provincia sono circa 500 i lavoratori coinvolti nella vertenza.

Il contratto è scaduto da oltre due anni e il rinnovo non è ancora arrivato. Per questo venerdì 13 novembre le farmaciste e i farmacisti delle farmacie private di Rimini scenderanno in piazza per chiedere un accordo. Il presidio, organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, si terrà in piazza Tre Martiri dalle 13 alle 15.

In provincia di Rimini sono circa 500 i lavoratori interessati dalla vertenza, mentre a livello nazionale il rinnovo riguarda oltre 60mila persone. Il contratto collettivo è scaduto il 31 agosto 2024. Secondo i sindacati, le proposte economiche presentate da Federfarma, l’associazione datoriale delle farmacie private, non sono sufficienti a compensare l’aumento del costo della vita. C’è anche il tema delle nuove responsabilità. Dal 1° gennaio 2026 le farmacie sono riconosciute a pieno titolo come strutture del Servizio sanitario nazionale e il personale svolge attività che vanno oltre la dispensazione dei medicinali: vaccinazioni, screening, analisi ed elettrocardiogrammi. Per i sindacati, però, all’aumento dei compiti non è corrisposto un adeguamento delle retribuzioni.

Le organizzazioni chiedono quindi un salario adeguato al costo della vita e un riconoscimento delle competenze e delle responsabilità assunte dai lavoratori. Tra le richieste anche la parità di trattamento rispetto ai dipendenti delle farmacie speciali, il cui contratto è già stato rinnovato. La mobilitazione arriva dopo due scioperi nazionali, il 6 novembre 2025 e il 13 aprile 2026, con una manifestazione a Roma. Il presidio di Rimini è aperto anche alla cittadinanza. I sindacati invitano i partecipanti a portare il camice e a prendere parte alla protesta.