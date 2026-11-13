Binomio Rimini San Marino Fellini incontra i giovani designer: il suo immaginario rivive grazie agli universitari sammarinesi

Accordo biennale tra Comune e Ateneo: gli studenti lavoreranno sull'eredità del regista, dando vita a oggetti e progetti creativi anche con materiali e filiere produttive locali

Che cosa racconta oggi il cinema di Federico Fellini a chi non è cresciuto con i suoi film? E che cosa succede se a misurarsi con quel mondo sono studenti di design, chiamati a trasformarlo in forme e oggetti di oggi, promuovendo lo sviluppo di filiere produttive locali? Da queste domande nasce la collaborazione tra il Comune di Rimini e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che si sviluppa nel protocollo d’intesa approvato dalla Giunta comunale nell’ultima seduta, per la durata di due anni. Il progetto di collaborazione entra nella didattica dell'Ateneo sammarinese. Gli studenti dei corsi di Design e Interaction & Experience Design lavoreranno su Fellini attraverso workshop e laboratori. Il Fellini Museum contribuirà a fare del cinema del regista un terreno di ricerca e sperimentazione creativa. L'idea è vedere che cosa resta di Fellini nella sensibilità di una nuova generazione di progettisti. Non si tratta di riprodurre le immagini più celebri dei suoi film o di realizzare i consueti gadget museali, ma di lasciare agli studenti la libertà di confrontarsi con quell'immaginario, di reinterpretarlo, deformarlo, magari anche fraintenderlo, senza preoccuparsi troppo di restare fedeli all'originale. Cosa uscirà dai laboratori non sarà il risultato di un percorso definito, aprendo a mille possibilità: un progetto grafico, un oggetto in legno o in ceramica, un tessuto, un libro d'artista. Si valuterà anche la possibilità di far confluire questo percorso creativo in una mostra al Fellini Museum, con i lavori degli studenti e il racconto del percorso che li ha generati. Il territorio, infine, spesso presente nell'opera di Fellini, potrebbe svolgere anche il ruolo di attore co-protagonista nella narrazione o nella scelta della materia prima locale con la quale nasceranno gli artefatti. Per il Fellini Museum è un'altra occasione per costruire un rapporto con il mondo universitario e con le nuove generazioni, per l'Ateneo sammarinese la possibilità di misurarsi, attraverso la didattica e la ricerca, con l'opera di uno dei grandi autori del cinema del Novecento.