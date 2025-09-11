Flotilla per Gaza, il senatore riminese Croatti: “Pronti a salpare da Siracusa, rotta senza scali”

Il convoglio navale, formato da diverse imbarcazioni, naviga in queste ore in condizioni difficili a causa del maltempo che continua a flagellare il Mediterraneo

«Siamo pronti a salpare. La partenza è prevista da Siracusa. La nostra flotta si unirà a quella partita da Barcellona, faremo rotta su Gaza senza scali intermedi». Con queste parole, affidate a Facebook, il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha confermato la sua adesione alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che punta a portare aiuti umanitari via mare alla popolazione palestinese.

Il convoglio navale, formato da diverse imbarcazioni, naviga in queste ore in condizioni difficili a causa del maltempo che continua a flagellare il Mediterraneo. Nonostante i rallentamenti e i presunti attacchi con droni che hanno colpito due delle barche nei giorni scorsi, la mobilitazione non si è fermata.

Le prime unità della Flotilla hanno raggiunto Biserta, in Tunisia, nella serata di ieri, mentre le altre procedono lentamente verso il punto di incontro con la flottiglia italiana. L’obiettivo è completare il viaggio in circa dieci giorni, mantenendo una rotta diretta su Gaza, senza attracchi intermedi.

Intanto, manifestazioni di sostegno si sono svolte in tutto il mondo, segno della crescente attenzione internazionale verso l’iniziativa e verso le condizioni di vita nella Striscia.

«La nostra missione – ha ribadito Croatti – è un atto di solidarietà verso un popolo allo stremo. Non ci fermeranno né le difficoltà del mare né le minacce di chi vuole ostacolare l’arrivo degli aiuti».