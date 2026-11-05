Fontanelle, dal Centro per l’impiego alla nuova palestra: gli interventi nel quartiere

La struttura di viale Puglia è operativa dal 19 ottobre dopo un investimento di 2,3 milioni. In arrivo anche la bretella con Misano per alleggerire il traffico sulla Statale 16

Il nuovo Centro per l’impiego è già operativo, la palestra della scuola Fratelli Cervi sarà inaugurata lunedì 9 novembre e per la bretella stradale tra Riccione e Misano sono stati superati gli ostacoli che avevano rallentato il progetto. Sono alcuni degli interventi illustrati dalla sindaca Daniela Angelini e dalla giunta ai residenti di Fontanelle, durante l’incontro di mercoledì sera al Centro di quartiere di viale Sicilia.

La struttura di viale Puglia, ricavata dalla riqualificazione della storica scuola del quartiere, ha richiesto un investimento di 2,3 milioni di euro ed è in funzione dal 19 ottobre. L’inaugurazione ufficiale con la Regione è fissata per il 16 dicembre. Lunedì 9 novembre toccherà invece alla nuova palestra della scuola Fratelli Cervi, in viale Ionio. I lavori, per un investimento complessivo di 500mila euro comprensivo della sostituzione degli infissi e delle finiture esterne, hanno restituito agli studenti e alle società sportive uno spazio rinnovato, efficiente dal punto di vista energetico. Sul fronte della viabilità, il Comune di Riccione, quello di Misano Adriatico e Autostrade per l’Italia hanno definito il superamento delle criticità che avevano frenato l’iter della bretella tra viale Tavoleto e la zona dell’Aquafan. Il nuovo collegamento dovrebbe convogliare verso la collina i flussi provenienti da viale Puglia, riducendo il traffico sulla Statale 16 e nell’abitato di Fontanelle. Un beneficio atteso soprattutto per i mezzi pesanti diretti dall’entroterra verso Riccione e il casello dell’A14. L’obiettivo dell’amministrazione è ora che Anas prenda in carico il cantiere nel più breve tempo possibile.

Durante l’assemblea si è parlato anche di sicurezza idraulica. È stato illustrato l’intervento sul Rio Costa, nel tratto sotto la Statale 16, che prevede opere di scavo e consolidamento per proteggere la stabilità delle infrastrutture stradali. Sul fronte della sicurezza urbana sono state attivate undici nuove telecamere ad alta definizione e rinnovata l’illuminazione pubblica. Tra gli interventi sul decoro figura anche la riqualificazione del sottopasso di viale Taranto. Ampio spazio, infine, alla manutenzione delle strade. Sono stati riasfaltati numerosi tratti, tra cui viale Pachino, Lentini, Siracusa, Righi, Nicastro, Licata, Ionio, Anacapri, San Domino e Tropea, oltre a diverse altre vie del quartiere. I lavori hanno interessato anche viale Puglia, viale Matera, il tratto finale di viale Sicilia davanti alla scuola e l’area di sosta tra via Riace e viale Nicastro. Altre bonifiche stradali sono state eseguite in via Limentani e nei viali Potenza, Sicilia e Marsala.

Il calendario degli incontri con i residenti proseguirà lunedì 9 novembre, alle 20.45, al Centro di Buon vicinato di viale Arezzo, con i quartieri Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano.