Visita di Bruno Galli Futuro Nazionale inizia il suo tour riminese: prima tappa a Montefiore

Incontro tra il coordinatore provinciale e l'amministrazione comunale

Il coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, Bruno Galli, ha scelto Montefiore Conca come prima tappa del suo percorso di incontri istituzionali con le amministrazioni locali della provincia di Rimini. Ad accoglierlo nella sede municipale il sindaco Filippo Sica, il vicesindaco Francesco Taini, l'assessore Silvia Pangrazi e la consigliera comunale Tatiana Pruscini. L'incontro si è svolto in un clima di cordialità e confronto, offrendo l'occasione per approfondire le principali tematiche che interessano le amministrazioni locali, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli Comuni, alla valorizzazione delle identità territoriali e alle prospettive di sviluppo economico, sociale e turistico della Valconca. La visita rientra nel percorso di organizzazione e radicamento territoriale di Futuro Nazionale, che attraverso il nuovo coordinamento provinciale intende avviare un dialogo diretto con le realtà amministrative e sociali del territorio riminese. «Abbiamo accolto con piacere il coordinatore provinciale Bruno Galli nel nostro Comune, apprezzando la volontà di partire proprio da Montefiore Conca per questo percorso di incontri», dichiara il sindaco Filippo Sica. «Credo che la politica, indipendentemente dalle appartenenze, debba tornare a mettere al centro l'ascolto dei territori e delle comunità. I piccoli Comuni rappresentano una straordinaria ricchezza per la nostra provincia, ma affrontano quotidianamente difficoltà che richiedono attenzione e risposte concrete. Il confronto con tutte le realtà politiche che dimostrano interesse verso le nostre comunità è sempre un'opportunità positiva» La scelta di Montefiore Conca come prima tappa assume un significato particolare per la Valconca, un territorio nel quale i piccoli borghi rappresentano un importante patrimonio di storia, cultura, tradizioni e potenzialità turistiche. L'incontro ha confermato l'importanza di mantenere aperto un dialogo costante tra le amministrazioni locali e le diverse espressioni del mondo politico, nella comune attenzione alle esigenze e al futuro delle comunità del territorio.