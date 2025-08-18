Gadget nazisti a Marebello, indignazione di una turista e intervento del Comune

Di segnalazioni come questa negli anni ne sono pervenute diverse e ognuna è stata comunicata alla magistratura

Gadget con effigi naziste e ritratti di Hitler, venduti come souvenir in un negozio di Marebello di Rimini hanno offeso la sensibilità di una turista che ha segnalato la situazione alla polizia locale e alla stampa. Lo riporta l'Ansa. Di segnalazioni come questa negli anni ne sono pervenute diverse e ognuna è stata comunicata alla magistratura. Dalla polizia locale del Comune di Rimini intanto si fa sapere che effettivamente una sola segnalazione è stata ricevuta dalle 17.57 di ieri, domenica 17 agosto, da parte di una donna che segnalava la vendita di gadget fascisti e nazisti in un negozio in viale Regina Margherita a Marebello.

La polizia locale quindi provvederà in questi giorni a fare i necessari controlli, nell'ambito di una intensificazione di attività sullo stesso argomento messa in atto quest'estate. "L'assenza di una legge specifica ha consentito in passato ai commercianti di queste schifezze di vincere cause allorché i Comuni hanno sanzionato queste vendite", ha detto l'assessore Juri Magrini. "Noi come Comune di Rimini, nel 2015, avevamo pubblicamente sollecitato il parlamento italiano a punire questo fenomeno con una legge chiara, ma l'iter si è bloccato nel 2018.

Come Comune continueremo a rispondere anche in futuro alle segnalazioni e, nei limiti di quel che offre oggi il perimetro della legge, chiedere ragioni di queste vendite e se il caso segnalare tutto ciò che a nostro parere va oltre il limite di una legge comunque troppo labile alla Procura".