Ginnastica Riccione Academy, esordio da podio in Gold 2: terzo posto a Rimini

Le atlete Miruna Scopet, Margherita Cantelli, Sofia Caltagirone e Sveva Monaldi chiudono la prima prova regionale del Campionato a Squadre Allieve con 211.900 punti

Lo scorso fine settimana le atlete della Ginnastica Riccione Academy Miruna Scopet, Margherita Cantelli, Sofia Caltagirone e Sveva Monaldi sono scese in pedana a Rimini per la prima prova regionale del Campionato a Squadre Allieve Gold 2, conquistando un eccellente terzo posto. Subito un ottimo risultato quindi per il giovane team del presidente Francesco Poesio, alla prima partecipazione in questa categoria dopo anni in Gold 3B. Le quattro ginnaste della Perla verde hanno ottenuto un punteggio finale di 211.900. Ottime le esecuzioni al volteggio di Miruna Scopet e Margherita Cantelli. Miruna Scopet ha centrato un ottimo 19.150 alle parallele, Sofia Caltagirone un altrettanto importante 17.050 alla trave. La più piccola del gruppo, Sveva Monaldi, ha fatto il suo esordio nel Campionato a Squadre, riuscendo a gestire molto bene la pressione della gara. “In generale è stata una bellissima gara nonostante qualche errore a volteggio e trave – commenta l’allenatore Nicolò Lerda -. Sono una squadra vera: tutte e quattro sono veramente brave a supportarsi a vicenda e a incitarsi durante gli esercizi”.