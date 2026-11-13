Accuse archiviate Gira video con il cane e riprende due dipendenti Ausl: loro lo denunciano. Scagionato

L'uomo si trovava negli uffici dell'Ausl per una pratica legata al passaporto europeo del suo quattro zampe

È stato indagato per violazione della privacy, rischiando il processo e una condanna fino a 3 anni di reclusione per il reato di trattamento illecito di dati personali: le accuse verso un 34enne riminese sono state archiviate, perché il fatto non costituisce reato. Il giovane, difeso dall'avvocato Stefano Caroli, era finito nei guai per un video pubblicato sui social: aveva effettuato riprese dentro al "Colosseo" dell'Ausl Romagna, a Rimini, in compagnia del suo cane, il giorno in cui si era recato negli uffici dell'azienda sanitaria per richiedere il passaporto europeo per il proprio quadrupede. Nel video il 34enne doppiava l'animale, facendo una voce contraffatta, ma quelle immagini scherzose gli costarono una denuncia: aveva ripreso due dipendenti dell'Ausl e questi, che si erano riconosciuti, decisero di presentare denuncia. La tesi difensiva ha evidenziato che non vi fosse dolo nel comportamento del 34enne, né era stato procurato alcun danno.