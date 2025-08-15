Giuliano Palma accende il weekend di Ferragosto a Riccione

Mostre fotografiche e jazz nelle ville storiche di Riccione completano l’offerta culturale

È partito alla grande, con Giuliano Palma, il lunghissimo weekend di Ferragosto. Il cantante ha trascinato il pubblico reinterpretando i classici della musica italiana e mescolandoli con il suo inconfondibile ritmo, capace di fondere pop, rock e ska. Brano dopo brano, tra cui Odd couple, Così lontano, Kingston town e Nuvole rosa, la piazza ha cantato e ballato senza sosta, in un crescendo di energia e partecipazione fino a Messico e nuvole. A chiudere il concerto che rientra nella rassegna Riccione Summer Music, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che ha regalato un momento suggestivo illuminando il cielo, seguito poi dal dj set curato da Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona.

Venerdì 15 agosto: dai brani iconici degli anni ‘90 alle notti horror del “Cinema nel parco”

Il lunghissimo weekend prosegue in musica anche questa sera, nel centralissimo palco di piazzale Roma, con un altro straordinario appuntamento. A partire dalle 21:30, “Nostalgia 90” condurrà il pubblico in un viaggio collettivo nel tempo, un tuffo nel cuore di un decennio che ha segnato un’intera generazione. Un dj set esplosivo riporterà nel magico e indimenticabile mondo degli anni ‘90: musica, vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali in un’ambientazione nostalgica che farà tornare indietro nel tempo.

L’evento, che nel suo tour itinerante ha toccato le più belle piazze italiane, prende vita dalla collaborazione tra due realtà del revival degli anni ‘90: “Nostalgia 90” e “Viva gli Anni 90” che hanno fatto della celebrazione di quel decennio una vera missione culturale, trasformando emozioni e ricordi in esperienze da vivere e condividere.

Da un lato “Nostalgia 90”: con oltre 280 eventi all’anno è oggi il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop degli anni ’90 e sta già facendo ballare le piazze e i palcoscenici di tutta Italia, tappa dopo tappa. Dall’altro lato “Viva gli Anni 90”: un tuffo profondo nel cuore di chi quei suoni li ha vissuti, un’esperienza che mixa spensieratezza, nostalgia e ricordi.

Per gli appassionati di cinema horror, questa sera (ore 21:15) appuntamento imperdibile al Parco degli Olivetani: per il filone “Notti horror” sarà proiettato il film “The Substance” di Coralie Fargeat, un thriller psicologico avvincente e inquietante.

Sabato 16 agosto: la sessione di yoga alle prime luci del mattino e il grande cinema d’autore

Sabato 16 agosto, la giornata prende il via con le “Albe dello yoga”, dalle 6:30 alle 7:30 nel giardino di Villa Mussolini. Guidati dall’insegnante Renza Bellei, i partecipanti potranno rigenerare corpo e mente all’inizio di una nuova giornata, in un’atmosfera rilassante e suggestiva. Ancora sabato, alle 21:15 al Parco degli Olivetani, la rassegna “Cinema nel parco” propone “L’odio” di Mathieu Kassovitz, un film cult del 1995 che racconta ventiquattro ore intense nella vita di tre amici nella periferia di Parigi, tra tensioni sociali e ricerca di giustizia.

Domenica 17 agosto: Maria Antonietta & Colombre in concerto all’alba e il film sulla Teheran contemporanea

La rassegna “Albe in controluce” torna domenica 17 agosto con un appuntamento speciale. Alle 6, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, va in scena il concerto di Maria Antonietta & Colombre, due protagonisti della scena cantautorale italiana che, oltre a condividere una lunga relazione nella vita e collaborazioni passate, stanno lavorando insieme al loro primo album a quattro mani, “Luna di miele”, in uscita il 19 settembre per Bomba Dischi/Numero Uno.

Quello di Riccione non sarà il concerto ufficiale di presentazione dell’album, ma un assaggio speciale: Maria Antonietta & Colombre eseguiranno alcuni brani inediti tratti dal disco, regalando al pubblico un’anticipazione esclusiva di questo nuovo progetto.

La rassegna cinematografica “Cinema nel parco” chiude il weekend di Ferragosto, domenica 17 (ore 21:15), con la proiezione del film “Il seme del fico sacro” di Mohammad Rasoulof, un film potente e attuale che esplora tensioni familiari e sociali nella Teheran contemporanea.

Riccione Wellness Academy: allenamenti di fitness gratuiti in piazzale Roma

Per chi ama l’attività fisica, ogni giorno in piazzale Roma sono proposti allenamenti gratuiti, grazie al programma “Riccione Wellness Academy”: le giornate iniziano all’alba, dalle 6 alle 8, con lezioni rigeneranti di hatha yoga, vinyasa, pilates, qi gong e momenti di meditazione per risvegliare corpo e mente. Il ritmo si accende poi nel tardo pomeriggio, dalle 18:30 alle 20:30, con sessioni più dinamiche di allenamento funzionale, fit dance, intensive yoga, circuit training e total body (la lezione pomeridiana di oggi, venerdì 15 agosto, sarà sospesa per dare spazio al grande evento “Nostalgia 90”). Per info e iscrizioni: riccionewellnessacademy.it

Le mostre nelle ville storiche di Riccione

La cultura trova spazio anche nelle ville storiche di Riccione con due mostre imperdibili. A Villa Mussolini prosegue la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, con le fotografie iconiche dei grandi maestri internazionali in un viaggio straordinario visivo tra le spiagge del mondo. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23; il 15 agosto dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento).

Villa Franceschi ospita la mostra “Bravo Jazz Riccione”, dedicata alle leggende del jazz negli anni ’80. Attraverso intensi scatti in bianco e nero, l’esposizione racconta l’epoca in cui Riccione divenne un punto di riferimento per il jazz internazionale grazie al Blue Note Arci Jazz Club e ai grandi protagonisti che si esibirono in città tra il 1980 e il 1986. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24, il venerdì, sabato e domenica anche il pomeriggio dalle 20 a mezzanotte e resterà aperta al pubblico fino al 7 settembre (ingresso libero).





