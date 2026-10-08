Grande adesione alla decima edizione di “Fattore R”, il Romagna Economic Forum

Tutto esaurito l’appuntamento che si terrà venerdì 23 ottobre al Teatro degli Atti a Rimini

Viaggia all’insegna del tutto esaurito Fattore R, Romagna Economic Forum in programma al Teatro degli Atti a Rimini venerdì 23 ottobre. Annuale momento di incontro capace di mettere a confronto imprese, istituzioni e associazioni di categoria, nella decima edizione presenta come tema protagonista la Super Area economica e urbana della Romagna, declinato con specifici focus su technology, start-up, ricerca e turismo del futuro. “Lo straordinario riscontro di adesioni registrato da Fattore R anche in questa edizione conferma quanto sia importante creare momenti di confronto sui temi che riguardano sviluppo, crescita e competitività del sistema Romagna – spiega Lorenzo Tersi, Consigliere delegato Cesena Fiera - La risposta così ampia da parte di imprese, istituzioni e professionisti ci rende particolarmente soddisfatti e testimonia il bisogno di occasioni concrete di dialogo sul futuro del territorio. Il 23 ottobre a Rimini avremo ancora una volta l’opportunità di mettere a confronto esperienze, idee e visioni, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della Romagna”. Coordinato dal giornalista Rai Gianluca Semprini, vede tra i protagonisti del Forum l’economista Lorenzo Bini Smaghi che parlerà della “Romagna nel contesto macroeconomico: scenari europei, competitività e attrattività d'investimento”, il Presidente di ABI Antonio Patuelli su “Credito, stabilità e sviluppo: la fiducia finanziaria per la crescita della Romagna” e il Presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas su “Il ‘Made in Romagna’ nel mondo: mercati esteri, internazionalizzazione e nuove sfide globali”. Fattore R è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.

Cos’è Fattore R

Giunto alla decima edizione, Fattore R - Romagna Economic Forum è un momento centrale di approfondimento sui temi cardine della Romagna. Nel corso degli anni ha raccontato oltre 200 testimonianze di protagonisti del territorio che hanno stimolato il dibattito sui vari temi, ampliando lo sguardo al panorama nazionale e internazionale. Nelle edizioni passate a Fattore R hanno preso parte quattro premi Nobel per l’economia (Joseph Stiglitz, Eric Maskin e Michael Spence, Daron Acemoğlu), nonché personaggi di primo piano come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, l’ex Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Lucrezia Reichlin e Stefano Caselli. Fattore R è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di commercio della Romagna, Camera di commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna. Business partner BPER Banca.