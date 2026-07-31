Grande successo di pubblico a Novafeltria per la serata dedicata all'esposizione di auto e moto in piazza

Piazza gremita dalle 18 fino a mezzanotte per ammirare i veicoli in mostra

Giovedì 30 luglio piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria ha ospitato la serata dedicata all'esposizione di auto e moto, richiamando un numeroso pubblico. Dalle ore 18 fino a mezzanotte il centro storico è stato animato da visitatori e appassionati che hanno potuto ammirare i numerosi veicoli esposti, contribuendo a creare un'atmosfera di festa e grande partecipazione. L'iniziativa è stata organizzata da GM Group Eventi con il patrocinio del Comune di Novafeltria, in collaborazione con la Pro Loco di Novafeltria e il Gruppo Commercianti di Novafeltria.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita della manifestazione. «Gli eventi del giovedì sera sono andati molto bene – commenta Mirco Guidi di GM Group Eventi –. Le auto e le moto rappresentano sempre un forte elemento di attrazione e anche questa serata ha confermato il grande interesse del pubblico. Ancora una volta il centro storico di Novafeltria si è dimostrato ospitale, accogliente e capace di valorizzare al meglio iniziative di questo genere».