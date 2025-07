Grande successo per "Un Mare di Rosa 2025": Rimini si è accesa con luci, musica e tanto divertimento

Una serata divertente per adulti e bambini

Un Mare di Rosa 2025 ha acceso la notte di venerdì 20 giugno con una magia che solo la spiaggia di Rimini sa regalare. C’è chi l’ha vissuta camminando a piedi nudi sulla sabbia, chi si è lasciato trasportare dalla musica, chi ha danzato fino a tardi, chi ha brindato sotto le stelle o si è lasciato stupire dalle fiamme danzanti.

È stata una vera e propria esplosione di emozioni, colori e sensazioni, un viaggio collettivo in cui oltre due chilometri di litorale si sono trasformati in un grande palcoscenico a cielo aperto, per un evento che ha unito arte, musica, danza, spettacolo, enogastronomia e comunità.

La manifestazione, simbolicamente anticipata in concomitanza con il solstizio d’estate, ha segnato l’inizio della stagione più attesa con una celebrazione straordinaria, resa possibile grazie all’impegno instancabile degli oltre 120 operatori balneari della Cooperativa Bagnini Rimini Sud e alla partecipazione di più di 100 artisti provenienti da ogni ambito performativo.

Ad aprire la serata, al calar del sole, le note di artisti come Veronica Villa, Andrea Donati accompagnato da Jack Grossi e Matteo Mussoni, Tre all’improvviso e tanti altri musicisti.

Concerti live capaci di creare intimità anche su una spiaggia affollata, unendo migliaia di cuori in un’unica vibrazione. A rendere ancora più viva la serata ci ha pensato Gibo DJ, con un DJ set travolgente, e i chiringuiti delle spiagge di Rimini, che hanno trasformato la spiaggia in una pista da ballo, tra coriandoli di stelle, mani al cielo e sorrisi senza tempo.

Quando il sole si è nascosto oltre l’orizzonte, è stata la volta del fuoco: Games with Flames, Otto Mix, Messer Brace e La Barraca hanno stregato il pubblico con esibizioni mozzafiato.

Lingue di fuoco, bastoni infuocati, cerchi e danze acrobatiche si sono intrecciate in uno spettacolo potente e ancestrale, in grado di suscitare stupore e ammirazione in ogni sguardo.

A completare il quadro delle emozioni visive, le incantevoli esibizioni delle danzatrici di Danze Tribali, protagoniste di performance ipnotiche: corpi in movimento tra veli brillanti, luci soffuse e gesti antichi, capaci di evocare atmosfere da Oriente sognato e risvegliato sotto le stelle dell’Adriatico.

Ma la grande novità dell’edizione 2025 è stata "Il Ballo", un palcoscenico dedicato completamente all’espressione del corpo in tutte le sue forme.

Danze popolari, ritmi urban, flamenco, tango e contaminazioni contemporanee si sono alternate in una fusione vibrante di culture e passioni. Sul palco si sono esibite le eccellenze del territorio:

Centro de Arte Flamenco Mahou de Castilla, Fermento Etnico, Invasion Crew, Pa Que Baile, Romagna Portegna e Nome Sesta Compagnia, ciascuna portatrice di uno stile, di un linguaggio e di una visione della danza come racconto dell’identità e della libertà.

A condurre il pubblico in questo viaggio emozionale è stato Mr. Frank, maestro di cerimonie che con carisma e calore ha dato voce e ritmo alla serata.

Tra i momenti più amati e attesi, il ritorno del Ludobus, con giochi di legno e attività intergenerazionali che hanno fatto sorridere adulti e bambini, e del Circo, appuntamento fisso per famiglie, che ancora una volta ha saputo mescolare stupore, comicità e poesia.

Un Mare di Vino, marchio d’eccellenza dell’evento, torna anche in questa edizione ad accompagnare la serata con il meglio della tradizione enologica locale. Protagonisti i consorzi del territorio, a partire dalla Strada dei Vini, itinerario enogastronomico che ha conquistato i visitatori con le eccellenze delle cantine locali. Immancabile la Rebola, vino simbolo dell’armonia tra terra e mare, che con la sua identità forte e autentica ha saputo raccontare il territorio in ogni calice.

A dare un tocco di brio alla serata, gli spumanti romagnoli del Consorzio Vini di Romagna, compagni perfetti per un brindisi collettivo all’insegna della bellezza, del gusto e della convivialità.

A segnare il cammino della serata, come in un film che non vorresti finisse mai, la Passeggiata Luminosa: un filo di luci sospeso tra cielo e mare che ha guidato i passi e acceso lo sguardo.

Un sentiero poetico lungo la battigia, fatto di luci soffuse, riflessi sull’acqua e sogni condivisi.

Un Mare di Rosa 2025 si conferma così non solo un evento, ma una vera e propria esperienza sensoriale e partecipativa, un rito che celebra l’estate, la creatività e la condivisione.

Un appuntamento che unisce, coinvolge e racconta – attraverso l’arte, la musica e la danza – la bellezza di vivere insieme.