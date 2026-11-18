Granfondo Riccione 2027, aperte le iscrizioni: il 21 marzo torna la grande sfida

La 24ª edizione propone 102,5 km e 1.520 metri di dislivello tra Romagna e Marche. Quote agevolate a 40 euro fino al 15 dicembre

Il grande ciclismo amatoriale torna protagonista a Riccione. Domenica 21 marzo 2027 andrà in scena la 24ª edizione della Granfondo Riccione, storico appuntamento che da quasi venticinque anni celebra la passione per le due ruote, valorizzando al tempo stesso le bellezze paesaggistiche e l’identità di un territorio profondamente legato al ciclismo. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per una manifestazione che promette sport, spettacolo e divertimento per un intero fine settimana. Organizzata dal G.S. Eurobike Riccione, la granfondo si prepara ad accogliere atleti e appassionati con un percorso di 102,5 chilometri e 1.520 metri di dislivello, attraverso alcuni degli scorci più suggestivi della Romagna e delle Marche. Dalla costa adriatica alle colline dell'entroterra, passando per borghi storici e panorami mozzafiato, sarà un viaggio in bicicletta capace di coniugare competizione e scoperta del territorio.

Da Riccione alle colline dell'entroterra: un percorso tutto da vivere

La partenza è prevista nel cuore della città, in Piazzale Roma, mentre il traguardo sarà allestito al parco Oltremare. L'itinerario attraverserà località ricche di fascino come San Clemente, Tavullia, il paese di Valentino Rossi, Saludecio, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Montefiore Conca e Misano Monte. Tra i momenti più attesi ci sarà la cronoscalata della Pieggia, una vera e propria gara nella gara: 4,3 chilometri e oltre 200 metri di dislivello, da San Giorgio fino al borgo medievale di Mondaino. Un passaggio che metterà alla prova velocità, resistenza e determinazione dei partecipanti, aggiungendo ulteriore spettacolo alla competizione.

Una storia iniziata nel 1999

La Granfondo Riccione nasce nel 1999 da un'intuizione di Valeriano Pesaresi, fondatore del G.S. Eurobike Riccione. In quasi venticinque anni la manifestazione è diventata un appuntamento consolidato nel calendario cicloamatoriale, coinvolgendo ciclisti di ogni livello: dagli agonisti più preparati agli appassionati che desiderano vivere una giornata di sport immersi nella natura. Anche per il 2027 l'evento è stato confermato nel Campionato Granfondo ACSI Ciclismo e nel Beltrami TSA Challenge, di cui rappresenterà la seconda delle sette prove in programma. L'organizzazione procede a pieno ritmo sotto la guida della presidente Serenella Ammaturo e del coordinatore generale Valeriano Pesaresi, con il supporto dell'associazione Bicifestival Riccione e del Comune di Riccione. L'ambizione è quella di rendere la manifestazione sempre più coinvolgente, rafforzandone il ruolo di punto di riferimento per il mondo delle due ruote.

Iscrizioni aperte: ecco le quote agevolate

L'edizione 2026 è ancora ricordata per la partecipazione e le emozioni regalate dalla gara, culminata con i successi di Danilo Celano, già vincitore nel 2025, e della riminese Elisa Leardini. Ora l'attenzione è tutta rivolta al prossimo appuntamento di marzo. Per chi desidera partecipare alla Granfondo Riccione 2027, le iscrizioni sono già disponibili online sul sito ufficiale della manifestazione. Fino a martedì 15 dicembre 2026 sarà possibile iscriversi con la quota promozionale di 40 euro. Successivamente il costo salirà a 45 euro. Un'opportunità particolarmente interessante riguarda i primi cinquanta iscritti, che avranno diritto a un posto nella prima griglia di partenza, insieme agli abbonati al TSA Challenge, preceduti soltanto dalla griglia VIP e da quella di merito. La Granfondo Riccione si prepara così a regalare un nuovo fine settimana di sport e passione, con iniziative e intrattenimento dedicati anche alle famiglie e ai più giovani. Un appuntamento che va oltre la competizione e trasforma la bicicletta in uno strumento per scoprire e vivere un territorio unico.

Informazioni e iscrizioni: www.granfondocittadiriccione.com