Bilancio sicurezza S.Martino Grave incidente in via Santarcangiolese: 38enne in ospedale in codice rosso

I fatti sono avvenuti intorno alla mezzanotte di domenica 8 novembre a Santarcangelo

Lo scorso fine settimana è stata costante, a Santarcangelo, l’attività di presidio dell’area della Fiera di San Martino e della viabilità, sia da parte degli addetti coordinati da Control Room, sia da parte degli agenti di Polizia locale che hanno accertato 348 violazioni del Codice della Strada, rimosso 16 veicoli e rilevato un incidente grave, accaduto intorno alla mezzanotte di domenica 8 novembre in via Santarcangiolese, all’altezza della rotatoria con via Giovanni Paolo II: al momento risulta coinvolto solo un motoveicolo, guidato da un 38enne riminese, condotto con codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. Le causa dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia locale.