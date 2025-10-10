Guadi di Coriano: conclusi gli interventi di prevenzione e manutenzione

L’Amministrazione investe 350mila euro per protezione idraulica, stabilità del terreno e valorizzazione ambientale

Sono terminati i lavori di riqualificazione dei guadi di Vallecchio, guado di via Fiume e guado di via Cella, punti strategici del territorio comunale.

Gli interventi, promossi dall’Amministrazione comunale di Coriano e curati dall’Ufficio Lavori Pubblici, rientrano nel piano di riqualificazione idraulica finanziato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post-alluvione 2023, con un investimento complessivo di circa 350.000 euro.

Sicurezza e tutela del territorio

I lavori hanno avuto come obiettivo principale quello di garantire maggiore sicurezza e stabilità delle sponde, migliorando la percorribilità dei guadi anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Le opere realizzate comprendono:

la posa di scogli e massi naturali per il consolidamento delle aree di attraversamento e la protezione dagli eventi di piena e del sistema di convogliamento delle acque;

il rifacimento del piano viabile ;

la nuova segnaletica verticale e orizzontale per un attraversamento più sicuro;

l’installazione di pali di illuminazione, pensati per garantire la visibilità anche durante i periodi di maltempo, quando i guadi vengono sommersi dall’acqua, aumentando così la sicurezza per l’attraversamento.

Valorizzazione ambientale e cura del paesaggio

Oltre alla messa in sicurezza, gli interventi hanno previsto un’attenta riqualificazione paesaggistica dell’area circostante, con un approccio che integra le opere di ingegneria naturalistica al rispetto dell’ambiente.

Le scogliere e i rinforzi naturali si inseriscono nel contesto in modo armonioso, contribuendo alla stabilità del terreno e alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

“La sicurezza delle persone e la manutenzione del territorio sono priorità assolute per questa Amministrazione, - dichiara il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini. -Con la conclusione dei lavori ai guadi di Vallecchio, di via Fiume e di via Cella, rispondiamo a un’esigenza concreta dei cittadini e rafforziamo la prevenzione contro i danni causati dai sempre più frequenti eventi meteorologici rilevanti.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi aggiunge: “Grazie all’intercettazione dei fondi ed alla sinergia con la struttura commissariale, siamo riusciti ad ottenere risorse sufficienti per la risoluzione degli interventi nel nostro territorio. Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dal nostro servizio Lavori Pubblici, intervento prontamente progettato ed eseguito in tempi celeri.”

Un passo avanti per la sicurezza del territorio

Con la conclusione dei lavori, Coriano prosegue nel percorso di manutenzione e prevenzione che coinvolge le aree più sensibili del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla sostenibilità ambientale.