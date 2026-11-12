I Fikissimi tornano al Jolly Disco: Novafeltria si prepara a una notte di grande festa

Sabato 14 novembre torna la serata dedicata agli anni '80, '90 e 2000. Cena sold out, DJ set e vocalist per un dopocena tutto da ballare

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sabato 14 novembre il Jolly Disco di Novafeltria si prepara ad accogliere il grande ritorno dei Fikissimi, protagonisti di una serata che promette musica, divertimento e tanti ricordi sulle note dei grandi successi degli anni '80, '90 e 2000. Un appuntamento ormai atteso dal pubblico della Valmarecchia e non solo, che arriva al quarto anno di attività di un format diventato negli anni un punto di riferimento per chi ama ballare, cantare a squarciagola e lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere delle grandi notti in discoteca.

Cena sold out e collaborazione con i ristoranti del territorio

L'entusiasmo per il ritorno dei Fikissimi è già evidente: la cena organizzata al Jolly Disco ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo. Un risultato che conferma il forte legame tra la serata e il suo pubblico. Per permettere a tutti di partecipare, gli organizzatori hanno attivato una collaborazione con diversi ristoranti della Valmarecchia. Chi non è riuscito a prenotare la cena direttamente al locale potrà scegliere uno dei ristoranti convenzionati della zona e ricevere direttamente dal ristoratore il braccialetto per accedere al dopocena a un prezzo agevolato. Un'iniziativa che punta non soltanto ad ampliare le possibilità di partecipazione, ma anche a coinvolgere e valorizzare le attività commerciali del territorio, creando una rete di collaborazione nel segno della festa.

DJ set e vocalist: la musica protagonista dalle 23

La seconda parte della serata entrerà nel vivo dalle ore 23, quando le luci si sposteranno sulla pista da ballo. In console ci saranno i DJ Pigi e Simone M, pronti a proporre una selezione musicale tra dance, grandi hit e tormentoni che hanno accompagnato intere generazioni. A completare la squadra dei Fikissimi ci penseranno i vocalist Marzy e Mattia Gordon, con la loro energia e la capacità di coinvolgere il pubblico, trasformando il dopocena in una grande festa collettiva. L'obiettivo è quello di ricreare ancora una volta quell'atmosfera fatta di musica, spensieratezza e voglia di stare insieme che ha decretato il successo del format negli ultimi quattro anni. L'appuntamento è dunque per sabato 14 novembre al Jolly Disco di Novafeltria. La Valmarecchia è pronta a ritrovarsi in pista: i Fikissimi sono tornati e la festa può cominciare