Identità e natura: Montecopiolo investe sul turismo emozionale

Dal volume botanico nuove opportunità per scuole, famiglie e camminatori, in sinergia con il Parco Sasso Simone e Simoncello

Tantissime le persone presenti giovedì pomeriggio (26 febbraio) presso la sala Marvelli della provincia di Rimini alla presentazione del volume “Flora spontanea e itinerari botanici nel territorio di Montecopiolo” (Monte Montone, Monte Copiolo e Poggio), ci fa sapere il Vice Sindaco di Montecopiolo Giancarlo Ghiselli. La sala gremita da tanta gente è stata la dimostrazione dell’interessante lavoro che è stato svolto, dedicato alla ricchezza botanica del territorio ed ai percorsi naturalistici che lo attraversano.

Un progetto che è stato possibile realizzare grazie al contributo della Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), che ne ha riconosciuto il valore e l’importante ruolo che hanno i piccoli comuni montani nello sviluppo della promozione territoriale.

"Tutto ciò ci permetterà", "di organizzare giornate divulgative ed escursioni per far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze anche a famiglie, appassionati di natura e di escursionismo, alla popolazione locale ed a quella dei territori limitrofi". Il progetto è rivolto, in particolare, ai tanti amanti della natura, alle scuole, ai gruppi ed alle associazioni appassionate di fotografia e di lente camminate.

Con questo lavoro, unitamente ad altri interventi che seguiranno nei prossimi anni — ci fa sapere il consigliere del Parco Sasso Simone e Simoncello, Leonardo Sacchetta — si vuole dare un’anima a Montecopiolo e creare le motivazioni perché la gente venga a visitarlo, creando connessioni emotive tra l’ospite ed il territorio. Perché per “vendere un territorio”, lo stesso deve acquisire una sua identità: un viaggio inizia sempre con un’emozione. "Vado in quel posto perché troverò ciò che cerco", e a Montecopiolo di certo lo troverà.