Igea City e l’Ottobrefest: tre giorni di birra, musica e comunità a Bellaria Igea Marina

Dal 23 al 25 ottobre torna la festa nata da una chiacchierata tra amici: oltre 100 volontari e un paese che ritrova la voglia di stare insieme

Come tutte le cose belle, l’associazione Igea City è nata un po’ per caso. Una chiacchierata tra amici, un caffè davanti (o, molto più probabilmente, una birra) e una domanda semplice: perché non facciamo qualcosa per ridare vita al paese nei mesi fuori stagione? Alla radice di tutto c’è un forte senso di appartenenza e la voglia di vivere luoghi e momenti che a volte rischiano di essere dimenticati. Da quella domanda è nata Igea Fest, la sagra di paese che a maggio riempie le strade di gente, profumi e allegria. Il successo è arrivato subito, e con lui un’altra idea: perché non replicare anche in autunno? Così è nato Ottobrefest, una festa della birra in stile bavarese ma in pieno spirito romagnolo, che quest’anno torna dal 23 al 25 ottobre per il terzo anno consecutivo. L’appuntamento è al Parking Hotel di Via Pisani, a Igea Marina. Dietro le quinte c’è una macchina fatta di passione: più di 100 volontari sono pronti ad accogliere il pubblico per tre giorni di musica, birra, buona cucina e divertimento puro. I numeri della scorsa edizione parlano chiaro: sono stati spillati oltre 6000 litri di birra. Ora la curiosità è tutta per il terzo anno. Quali sorprese riserverà questa edizione? Non resta che scoprirlo, brindando insieme.