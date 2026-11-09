L'incontro a Verucchio Il dialetto verucchiese del '700 rivive: Sala Magnani gremita per l'appuntamento con la lingua locale

Presentato il quinto volume degli Intermezzi teatrali

C’è chi non si rassegna alla scomparsa del dialetto e non solo cerca di preservalo ma da anni lavora al recupero e allo studio dei rari documenti storici che ne raccontano l’evoluzione, le relazioni fra i territori, le stratificazioni sociali. È stato presentato sabato 7 novembre, nella Sala consiliare del Comune di Verucchio, il quinto volume della raccolta dedicata alle antiche commedie dialettali romagnole del Settecento, dal titolo “Intermezzi semidialettali verucchiesi e cesenati del ’700”. Il volume è il risultato di un lungo lavoro di recupero e studio di testi teatrali inediti, conservati in fragili manoscritti custoditi in archivi pubblici e privati, sia locali sia nazionali. Alcuni documenti erano già stati individuati in passato: è il caso di “Ciccone che si vuol fare lo sposo”, ritrovato nel 1928 da Augusto Campana nella Biblioteca Malatestiana di Cesena. Altri manoscritti sono invece emersi nel corso delle ricerche condotte negli anni successivi, talvolta anche in modo fortuito. Su questo materiale si è concentrato il lavoro pluridecennale di un gruppo di studiosi locali, che ha portato alla riscoperta, trascrizione, traduzione e commento delle commedie. Ne fanno parte Lisetta Bernardi, referente per la biblioteca e l’archivio storico di Verucchio, Ennio Grassi, già docente universitario e studioso della cultura locale e della storia del teatro italiano, e Vincenzo Sanchini, già preside e docente, appassionato cultore del dialetto romagnolo. Al progetto del primo volume ha collaborato anche Domenico Pazzini. La pubblicazione dei testi è stata organizzata in una serie di volumi usciti progressivamente nel corso degli anni. Quello presentato il 7 novembre 2026 è il quinto appuntamento editoriale e raccoglie intermezzi riconducibili all'area verucchiese e cesenate. Alla presentazione sono intervenuti anche il musicologo Franco Dell’Amore, autore della prefazione, e Davide Pioggia, che ha approfondito l’evoluzione linguistica dei vernacoli. Nel suo intervento è stata sottolineata la posizione particolare del vernacolo verucchiese, collocato in un’area di confine tra il dialetto riminese e le influenze cesenati. L’incontro è stato moderato dall’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Verucchio, Maria Antonietta Pazzini. A conclusione del pomeriggio, l’associazione culturale cesenate “Te, ad chi sit e fiol?” ha proposto la lettura scenica di una delle commedie contenute nel volume, “Ciccone che si vuol fare lo sposo”. La rappresentazione ha divertito il pubblico, che ha accompagnato gli interpreti con applausi. I manoscritti, in gran parte anonimi e riconducibili al lascito della famiglia Locatelli, testimoniano una forma di intrattenimento diffusa nelle dimore gentilizie del Settecento. Come appunto quella dei Locatelli, la casa-torre già dei Tiberti trasformata in elegante palazzo nobiliare, che come altri – almeno sette quelli ricordati a Cesena a fine ‘700 - ospitava spettacoli teatrali e musicali intervallati da brevi farse dialettali. Il dialetto veniva utilizzato soprattutto per suscitare il riso, come è stato spiegato, nonostante nel parlare quotidiano nemmeno gli aristocratici usassero l’italiano. Ma se i dialetti delle campagne producevano effetti comici, quelli delle classi alte erano spesso in relazione reciproca fra città diverse e a volte anche fra loro lontane. Tra gli autori identificati nelle ricerche figura il giureconsulto verucchiese Giambattista Cupers, considerato il principale autore della raccolta, e l'altro verucchiese Carlo Celli, mentre diversi componimenti restano anonimi. Il lavoro di recupero e pubblicazione rientra in un progetto più ampio promosso dal Comune di Verucchio per la tutela e la valorizzazione del dialetto locale, sostenuto anche dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale 16/2014. Accanto alla ricerca e alla pubblicazione dei testi, il progetto prevede iniziative di divulgazione, incontri, invio di copie a biblioteche ed enti culturali e rappresentazioni teatrali nelle scuole e nei teatri del territorio. Nel corso degli anni l’iniziativa ha ottenuto anche riconoscimenti nazionali nell’ambito del premio “Salva la tua lingua locale”, promosso da Unpli e Ali: nel 2017 il progetto sul dialetto verucchiese si è classificato al quarto posto, mentre nel 2020 ha conquistato il primo posto nella sezione “Teatro inedito”. Più recentemente, nel 2025, la biblioteca comunale “Don Milani” di Villa Verucchio ha ricevuto una menzione speciale al merito.