Il fotografo Maurizio Polverelli torna a Montecitorio con un progetto ispirato a Gessica Notaro

Il fotografo romagnolo Maurizio Polverelli presenta “Proserpina. Rinascita di primavera”, un'opera tra arte, moda e denuncia sociale

La riminese Gessica Notaro ispira a Montecitorio il nuovo progetto contro la violenza

Il fotografo romagnolo Maurizio Polverelli presenta “Proserpina. Rinascita di primavera”, un'opera tra arte, moda e denuncia sociale.

Dalla celebre scultura di Gian Lorenzo Bernini alla fotografia contemporanea, passando per una storia mitologica che diventa una potente metafora della violenza sulle donne. È questo il filo conduttore di “Proserpina. Rinascita di primavera”, il nuovo progetto artistico del fotografo romagnolo Maurizio Polverelli, che sarà presentato il 25 novembre alla Camera dei Deputati, nella Sala Salvadori di Palazzo Montecitorio, in occasione del 6° Premio Internazionale Donna Sapiens. Un progetto che guarda anche a Gessica Notaro, la riminese diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere, alla quale Polverelli aveva dedicato il lavoro fotografico premiato lo scorso anno proprio nell'ambito del Premio Donna Sapiens. Dopo quel riconoscimento, il fotografo torna dunque a Montecitorio con una nuova opera che unisce fotografia, moda e make-up artistico per affrontare una questione ancora drammaticamente attuale. Un impegno che quest'anno prosegue anche attraverso il suo ruolo di componente del comitato artistico della manifestazione.

Il mito di Proserpina diventa una denuncia contemporanea

L'ispirazione nasce dal mito di Proserpina, rapita da Plutone e trascinata negli inferi, e dalla straordinaria potenza espressiva del Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini. La scultura, realizzata nel Seicento, restituisce attraverso la tensione dei corpi e la drammaticità del gesto tutta la violenza di un atto di sopraffazione. Un'immagine che, a distanza di quattro secoli, conserva una forza sorprendentemente attuale e diventa il punto di partenza per una riflessione sulla violenza contro le donne. Il racconto fotografico si sviluppa attraverso tre immagini, concepite come altrettanti momenti di un unico percorso narrativo: il Rapimento, la Scelta e la Rinascita. Tre passaggi che rappresentano la sopraffazione, la presa di coscienza e la possibilità di ritrovare la propria forza, trasformando il dolore in un percorso di consapevolezza e ricostruzione. Le fotografie avranno una forte impronta simbolica e teatrale. Scenografia, luce, abiti e trucco concorreranno a creare un racconto visivo nel quale i diversi linguaggi artistici si fondono per trasmettere un messaggio di grande impatto emotivo.

Tre professionisti, un unico messaggio

A firmare il progetto è Maurizio Polverelli, fotografo pubblicitario romagnolo con oltre trent'anni di esperienza e un percorso professionale che comprende anche l'attività di docente di Illuminotecnica. La fotografia e la direzione visiva sono affidate alla sua esperienza, con una particolare attenzione alla ricerca sulla luce, elemento distintivo del suo linguaggio espressivo. Al suo fianco Caterina Gentile, fashion designer e docente di Fashion Design, che ha partecipato all'ideazione artistica e ha curato la componente stilistica, realizzando abiti appositamente concepiti per le tre rappresentazioni. Una ricerca ispirata all'alta moda e alla couture, pensata per dare identità e forza ai personaggi. La componente del make-up e della caratterizzazione artistica è invece affidata a Serena Di Paolo, che ha contribuito allo sviluppo creativo dell'opera, curando il trucco e la definizione dei personaggi, elementi fondamentali per sottolinearne la dimensione emotiva e simbolica. Tre sensibilità professionali differenti che si incontrano per costruire un racconto unitario e lanciare un messaggio condiviso: la violenza non può essere considerata una vicenda privata, ma una questione sociale e culturale che riguarda tutti.

«Il mito di Proserpina e la scultura del Bernini raccontano una sopraffazione che, a distanza di secoli, non abbiamo ancora saputo lasciarci alle spalle. Attraverso questo progetto abbiamo voluto costruire immagini capaci non soltanto di emozionare, ma anche di far riflettere. La fotografia, la moda e il make-up diventano linguaggi complementari per raccontare una storia che, purtroppo, appartiene ancora al nostro presente», è la dichiarazione proposta da Maurizio Polverelli, in attesa di approvazione.

Da Bellaria-Igea Marina a Montecitorio

Il percorso creativo si concluderà sabato 21 novembre nello studio di Maurizio Polverelli a Bellaria-Igea Marina, dove verranno realizzati gli ultimi scatti fotografici prima della presentazione ufficiale nella Capitale. L'iniziativa è sostenuta da NTS Informatica, azienda del territorio che ha scelto di affiancare concretamente il progetto, contribuendo alla sua realizzazione.

Il Premio Internazionale Donna Sapiens

Il progetto fotografico sarà presentato nell'ambito del 6° Premio Internazionale e Convegno Donna Sapiens, ideato e promosso da Gianfranco Gori. Un appuntamento culturale e civile nato in Romagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sul contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, valorizzando al tempo stesso il talento, l'impegno e il ruolo femminile nella società. Dopo essere approdata a Montecitorio nel 2025, la manifestazione conferma anche nel 2026 la propria presenza alla Camera dei Deputati. Il programma prevede momenti di riflessione, testimonianze, interventi artistici e il conferimento di riconoscimenti a donne che si sono distinte per il loro contributo umano, culturale, professionale e sociale. L'appuntamento è per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 14.30, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, Roma. Con “Proserpina. Rinascita di primavera”, Maurizio Polverelli, Caterina Gentile e Serena Di Paolo affidano dunque all'arte il compito di raccontare una ferita ancora aperta, ma anche di indicare una possibilità: quella di una rinascita. Perché dalla rappresentazione della violenza possa nascere una maggiore consapevolezza e perché nessuna donna debba sentirsi privata della libertà di scegliere il proprio futuro.

PROGETTO ARTISTICO

Proserpina. Rinascita di primavera