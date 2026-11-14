Calcio Eccellenza girone B Il Novafeltria butta via la vittoria: il Pietracuta rimonta da 0-2 a 2-2, gli ospiti chiudono in otto

Novafeltria frenato dall'incapacità di mantenere i nervi saldi: espulsi Rama, il portiere Balducci e nel finale Frihat

Pietracuta - Novafeltria 2-2

PIETRACUTA: Mattei, Celli, Faeti (41' st Guidi), Sapori, Nastase, Medici (20' st Alessi), Proverbio (37' pt Galassi), Fabbri, Rivi (27' pt Cuomo), Zanni, Gessaroli. A disp.: Battistini, Tiraferri, Domeniconi, Cesarini, Angelini. All.: Fregnani.



NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra (40' st A.Pavani), Carbonara, Giannini, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (24' st Grazia), Giacomini (18' st Frihat), F.Mancini (14' st Galli, 32' st Parma), Rama. A disp.: Nucci, Cecchetti, Camara, Cobo. All.: M.Mancini.



ARBITRO: Ferri di Bologna.

RETI: 52' pt F.Mancini, 19' st Frihat, 23' st Cuomo, 30' st Alessi.

AMMONITI: Rivi, Piva, Medici

ESPULSI: 54' pt Rama, 23' st Balducci, 50' st Frihat.

PIETRACUTA Un derby è una partita mai banale, ma quello odierno tra Pietracuta e Novafeltria ha avuto uno sviluppo davvero imprevedibile. Che la squadra ospite potesse portarsi avanti di due gol non era cosa imprevedibile, lo sono stati invece i due raptus di Rama e Balducci, che espulsi per scorrettezze, hanno rimesso in piedi la partita per il Pietracuta. La squadra di Fregnani interrompe l'emorragia di punti, essendo reduce da 4 sconfitte di fila. Derby piacevole fin dai primi minuti, con le occasioni per Filippo Mancini e Rivi, e agonisticamente molto combattuto. La squadra di casa si schiera con il 3-5-2, con l'ex Rimini Nastase in difesa, Proverbio e Faeti ad agire da quinti, il Novafeltria replica con il 4-3-1-2 e le punte Giacomini e Filippo Mancini, supportate da Rama. Il Pietracuta perde per infortunio Rivi e Proverbio, Mancini sfiora ancora il gol. Maxi recupero di nove minuti (a causa dello stop per il soccorso a Proverbio) e al 52' Mancini sfrutta un errore della difesa per portare avanti il Novafeltria. A fine tempo però Rama colpisce Filippo Fabbri e si prende il rosso: ingenuità che costerà caro. A inizio ripresa è un Novafeltria trasformato: in dieci gioca con una certa padronanza del campo, sfiorando il 2-0 in un paio di occasioni. L'infortunio di Mancini non scoraggia i novafeltriesi che al 64' trovano il meritato raddoppio sull'asse Giacobbi-Frihat. Sembra fatta, nonostante l'inferiorità numerica, ma al 68' arriva l'episodio che cambia la partita. Prima Cuomo devia un colpo di testa di Nastase in rete, poi Balducci colpisce il centrocampista avversario, che si era precipitato sul pallone per accelerare la ripresa del gioco. Portiere espulso e Novafeltria in nove, con Grazia a prendere posto tra i pali. Al 75' il subentrante Alessi, ex di turno, firma il gol del 2-2. Nel recupero Gessaroli di testa mette di pochissimo a lato e Novafeltria addirittura in otto per l'espulsione di Frihat. Il derby emoziona, ma al fischio finale tutti scontenti: il Pietracuta ha sofferto il Novafeltria in dieci e con l'avversario alle corde non è riuscito a completare la rimonta, la squadra ospite ha buttato al vento due punti e domenica sarà nuovamente in emergenza, con tre espulsi e altri due infortunati, bomber Mancini e Guerra. A Secchiano arriverà il Futball Cava Ronco, una sfida cruciale nella corsa salvezza, sulla quale, per i gialloblù di Massimo Mancini, peseranno come un macigno i due punti dilapidati oggi pomeriggio.

"Abbiamo fatto undici contro undici una buona partita. Abbiamo preso un gol evitabile, su un errore difensivo, ma ci sta. Sul gol dello 0-2 siamo stati bravi e fortunati a riaprirla subito. Potevamo avere un po' più di pazienza per portarla a casa, dopo il 2-2, ma ci è mancata freddezza", l'analisi lucida di Luca Fregnani, allenatore rossoblù, al termine della gara.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Fregnani (All. Pietracuta)

Tanta delusione in casa Novafeltria per i due punti sfumati: "Siamo folli. Non si può fare questo, anche di fronte a un calcio fisico non si può reagire così e lasciare la squadra in queste condizioni. Anche in dieci avevamo fatto benissimo. Poi in nove c'è stata solo organizzazione difensiva: e per questo devo dire bravo ai ragazzi", commenta Massimo Mancini.