Il Ponte di Tiberio, le bombe nascoste e il mistero del generale tedesco che lo salvò

Nel settembre 1944 i nazisti tentarono di distruggere il ponte romano. Sei cariche non esplosero e furono ritrovate soltanto nel 1957. Sullo sfondo, la storia del generale Willi Trageser e di un possibile sabotaggio

Il Ponte di Tiberio era ancora lì. Le arcate romane avevano resistito al fumo e alle esplosioni, mentre intorno Rimini attraversava uno dei passaggi più difficili della sua storia. Era il settembre del 1944, gli Alleati avanzavano lungo la costa adriatica e le truppe tedesche si ritiravano. Il Marecchia rappresentava un ostacolo per gli eserciti e i ponti della città erano punti strategici da rendere inutilizzabili prima di abbandonare le posizioni. Tra questi c'era il ponte romano, iniziato sotto Augusto nel 14 dopo Cristo e completato da Tiberio nel 21. Una struttura che aveva superato quasi duemila anni di storia e che rischiava di essere cancellata in poche ore.

Il compito di demolire quel pezzo di storia sarebbe toccato al generale tedesco Willi Trageser. Nella struttura vennero così predisposti otto fornelli da mina, caricati complessivamente con oltre cento chilogrammi di esplosivo. Le cariche erano collegate a un sistema di detonazione che avrebbe dovuto far saltare il ponte. Tutto era pronto. Gli ordigni vennero fatti esplodere, ma qualcosa non funzionò. Al momento della detonazione, soltanto due cariche deflagrarono. Ci furono boati e fumo, ma i danni non furono sufficienti a far crollare le arcate. Il ponte rimase in piedi.

Trageser comunicò comunque ai suoi superiori che la demolizione era riuscita, una notizia che naturalmente non corrispondeva a quanto era realmente accaduto. Le ricostruzioni successive hanno attribuito il mancato funzionamento delle cariche a un problema nel sistema di detonazione. Alcune testimonianze invece, hanno lasciato aperta anche l'ipotesi di un sabotaggio: il collegamento difettoso dei fili potrebbe non essere stato casuale. Per anni, tra le spiegazioni del mancato disastro, è circolata anche quella del grande amore del generale tedesco per l'arte e la storia, che lo avrebbe spinto a risparmiare il monumento. Un'ipotesi suggestiva, ma difficile da dimostrare e per questo non ci sono elementi per stabilire con certezza se Trageser abbia agito deliberatamente per salvare il ponte o se il fallimento sia stato soltanto il risultato di un imprevisto.

Di certo, quella mancata esplosione cambiò il destino del monumento e di Rimini. Le sei cariche rimaste inesplose non furono individuate e restarono nascoste nella struttura anche dopo la fine della guerra. La città riprese a vivere, le strade tornarono a riempirsi e il ponte continuò a essere attraversato da pedoni, biciclette e veicoli. Nessuno immaginava che, sotto le pietre, fosse rimasto dell'esplosivo, con un pericolo pronto a riemergere durante un qualsiasi intervento di manutenzione. Il segreto venne alla luce il 29 gennaio 1957. Durante alcuni lavori, un operaio individuò del materiale esplosivo all'interno del ponte. Erano le sei cariche che non erano detonate nel 1944, rimaste lì per oltre dodici anni. La notizia comparve il giorno successivo sul Resto del Carlino. Il ponte venne chiuso al traffico e furono avviate le operazioni per mettere in sicurezza la zona.

Oggi le cinque arcate in pietra d'Istria continuano a unire il centro storico con Borgo San Giuliano. Da allora generazioni di riminesi le hanno attraversate senza sapere che, per tredici anni dopo la guerra, quel ponte aveva custodito un pericolo invisibile. La sua storia non racconta soltanto la resistenza di una costruzione romana: racconta anche di un ordine di demolizione mai portato a termine, di sei cariche rimaste nascoste e di un uomo sul cui ruolo resta ancora una domanda aperta.