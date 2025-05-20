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Sophie Codegoni, processo per stalking all'ex Basciano: si parte a gennaio

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Turismo, Conflavoro presenta al ministro Mazzi dieci proposte per il 2030

16 ottobre 2026 11:40

Fattore R, sei imprenditori a Rimini per parlare del futuro della Romagna

16 ottobre 2026 11:15

Rimini invecchia: nel 2045 un residente su tre avrà più di 64 anni

16 ottobre 2026 10:47

Verucchio, 34enne albanese trovato morto nel parcheggio del Vision Club

16 ottobre 2026 10:23

Bellaria, vende cocaina in strada: arrestato un ventenne

16 ottobre 2026 10:07

Cattolica, si ferma per fare attraversare un pedone e si prende anche un pungo in faccia

16 ottobre 2026 10:00

Rimini, maestra condannata per abuso di mezzi di correzione: pena sospesa

16 ottobre 2026 09:54

Dai Balcani fino a Dublino, Ryanair mette le radici a Rimini e annuncia 5 nuove rotte

15 ottobre 2026 14:57

Il Capodanno di Rimini strizza l'occhio alla cultura: si parte da Baricco e Bregović

15 ottobre 2026 13:14

Rimini, il Festival delle Giovani Generazioni chiude con centinaia di partecipanti

14 ottobre 2026 13:56

Il Ttg taglia il nastro: "Il turismo cambia pelle e Rimini punta sulle esperienze"

14 ottobre 2026 13:38

Fiera, Ermeti difende il Cupolone: "Necessario per mantenere le fiere a Rimini"

14 ottobre 2026 13:08

A Rimini l'azzardo cresce del 26% in quattro anni: una settimana di iniziative per contrastarlo

13 ottobre 2026 12:33

Affitti, a Rimini solo 3 case su 10 sono accessibili a una famiglia

13 ottobre 2026 11:39

Rimini, dune invernali sulla spiaggia: lavori entro fine ottobre

13 ottobre 2026 11:23

Riccardo Gualtieri, il ricordo dei docenti: “Un ragazzo dalla viva curiosità intellettuale”

13 ottobre 2026 10:29

Santarcangelo, al Supercinema tornano le domeniche in famiglia

13 ottobre 2026 10:15

Fratelli d’Italia: "A Rimini reati in calo, ma sulla sicurezza servono risposte concrete"

13 ottobre 2026 09:59

Valdambra Ultra Trail, Paolo Leurini chiude 110 km al 56° posto

13 ottobre 2026 09:31

Tentata rapina al supermercato. Minaccia di fare esplodere tutto ma poi fugge dopo l'allarme

13 ottobre 2026 08:50

Morti sul lavoro, Petitti: "Basta lacrime e promesse"

12 ottobre 2026 12:21

Serena Dandini inaugura a Rimini la rassegna "Ad alta voce"

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Rimini, Annio Maria Matteini racconta cinquant'anni di architettura

12 ottobre 2026 11:31

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