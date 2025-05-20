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Turismo, Conflavoro presenta al ministro Mazzi dieci proposte per il 2030
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Rimini invecchia: nel 2045 un residente su tre avrà più di 64 anni
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Verucchio, 34enne albanese trovato morto nel parcheggio del Vision Club
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Bellaria, vende cocaina in strada: arrestato un ventenne
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Cattolica, si ferma per fare attraversare un pedone e si prende anche un pungo in faccia
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Rimini, maestra condannata per abuso di mezzi di correzione: pena sospesa
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Dai Balcani fino a Dublino, Ryanair mette le radici a Rimini e annuncia 5 nuove rotte
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Il Capodanno di Rimini strizza l'occhio alla cultura: si parte da Baricco e Bregović
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Rimini, il Festival delle Giovani Generazioni chiude con centinaia di partecipanti
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A Rimini l'azzardo cresce del 26% in quattro anni: una settimana di iniziative per contrastarlo
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Rimini, dune invernali sulla spiaggia: lavori entro fine ottobre
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