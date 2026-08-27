Il Signor G protagonista al Settebello con “Gaber dove sei?”

La serata si apre alle 18.30 con un incontro sul pensiero e l’attualità di Giorgio Gaber.

Sabato 29 agosto alle 21 l’Area Settebello Food&Live ospita Gaber dove sei?, spettacolo di attori e musicisti torinesi dedicato a Giorgio Gaber.

Sul palco Alice Bertocchi, magie, Francesco Mei, chitarra e voce, Luciano De Blasi, voce, Andrea Boeti, percussioni, e Fabio Menegatti, chitarre.

Lo spettacolo si muove sul filo tra tributo e seduta medianica: un gruppo di “disperati” prova a evocare il Signor G e a cercarne la voce nel nostro tempo, dominato dalla semplificazione e sempre più bisognoso di voci capaci di raccontare la complessità della realtà.

Attraverso le parole e le canzoni di Gaber, lo spettacolo propone un viaggio per riscoprirne l’incredibile attualità e tornare a interrogarsi sulle questioni sociali che ancora oggi ci riguardano.

La serata inizierà alle 18.30 con la conferenza Io sono gli altri, organizzata nell’ambito della rassegna Circol/azioni del Circolo PD Tre Martiri. Stefano Pivato, professore emerito di Storia contemporanea dell’Università di Urbino Carlo Bo, sarà intervistato da Giuseppe Chicchi, già insegnante e sindaco di Rimini. Al centro dell’incontro il pensiero di Gaber e una domanda particolarmente attuale: c’è ancora vita sociale in un mondo nel quale il potere si basa sempre più sul possesso dei dati e della conoscenza?