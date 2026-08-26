Longiano, tragica caduta dalle scale: muore a 63 anni

Paola Gobbi, molto conosciuta tra Longiano e Roncofreddo, gestiva una struttura ricettiva ed era una grande appassionata di caccia

Tragedia domenica sera a Longiano, dove Paola Gobbi, 63 anni, è morta dopo una caduta dalle scale. La donna avrebbe perso l’equilibrio all’interno della struttura ricettiva Villa Paola, da lei gestita, battendo violentemente la testa.

Molto conosciuta nelle comunità di Longiano e Roncofreddo, Paola aveva lavorato per anni nei mercati ambulanti della zona, gestendo un banco di bigiotteria e articoli da regalo, prima di dedicarsi all’attività ricettiva. Con il marito Fabrizio Muccioli condivideva anche la passione per la caccia, disciplina nella quale aveva ottenuto diversi riconoscimenti.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. La Federazione italiana della caccia la ricorda come una persona solare, energica e sempre pronta a impegnarsi nelle attività associative e nelle manifestazioni del territorio.

Paola lascia il marito Fabrizio, i figli Claudia e Luca, i genitori Lidia e Antonio e numerosi familiari.

Il rosario sarà recitato questa sera nella chiesa di San Biagio a Roncofreddo. Nella stessa chiesa, giovedì alle 15.30, saranno celebrati i funerali.