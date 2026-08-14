Il Vescovo Anselmi in visita ad Anthea alla vigilia dell’arrivo di Papa Leone XIV

Incontro con il personale della multiservizi e i sindaci dei Comuni soci, in vista dell’appuntamento del 22 agosto

Un incontro speciale alla vigilia del Ferragosto, per condividere il lavoro fatto e soprattutto prepararsi insieme allo storico appuntamento di sabato 22 agosto, con la visita pastorale di Papa Leone XIV. Il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, insieme ai sindaci dei Comuni soci – Jamil Sadegholvaad (Rimini), Filippo Sacchetti (Santarcangelo), Filippo Giorgetti (Bellaria Igea Marina) e Andrea Agostini (Morciano) – ha incontrato ieri il personale di Anthea nella sede di via della Lontra. Un momento di confronto e condivisione che arriva a pochi giorni dalla visita del Santo Padre, per la quale Anthea sta collaborando con la Diocesi quale parte della complessa macchina organizzativa. L’incontro è stato inoltre l’occasione per mons. Anselmi di conoscere più da vicino le attività della società multiservizi e il lavoro del personale impegnato quotidianamente nei diversi settori.

“È stato un piacevole momento di incontro – sottolinea la presidente di Anthea Nadia Rossi – Ringrazio il Vescovo Nicolò per aver accettato l’invito così come i sindaci dei Comuni soci per l’attenzione e la presenza. La visita pastorale di Papa Leone XIV del prossimo 22 agosto rappresenta per Anthea una tappa importante di un impegno che dura tutto l’anno: un lavoro quotidiano fatto di cura, professionalità e dedizione, che in queste settimane si intensifica ulteriormente per accogliere al meglio il Santo Padre e i tanti pellegrini attesi.

La visita di Papa Leone sarà il culmine di una stagione iniziata presto e caratterizzata mai come quest’anno da numerose e importanti iniziative sul territorio, che ha visto Anthea al fianco delle Amministrazioni. Ora siamo alla vigilia dell’appuntamento più atteso e più impegnativo, che coinvolge in maniera trasversale tutti i settori di Anthea: per questo desidero ringraziare il personale che sta lavorando senza sosta in preparazione della giornata del 22 agosto e, più in generale, tutte le persone di Anthea che ogni giorno, in ogni stagione, si adoperano per rendere il territorio accogliente per chi lo vive e per chi lo visita”.