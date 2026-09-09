In go kart per ricordare Roberto Lunadei: la serata commemorativa a Misano

In occasione della settimana della Motogp, il ricordo dell'ex tecnico di Enea Bastianini

Nella settimana della Motogp a Misano, ci sarà un sentito momento di ricordo di Roberto Lunadei, ex tecnico, tra gli altri, di Enea Bastianini. Appuntamento mercoledì 9 settembre, dalle 19, al "Misanino", il Kartodromo di Misano Adriatico.

L’iniziativa è stata voluta da Gianluca Montanari, collega meccanico e amico di Roberto, e ha trovato fin da subito il sostegno degli amici e dei familiari, oltre all’appoggio di Marco Succi, presidente del Quartiere 11 di Rimini, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.

Il clou della serata sarà una sfida di go-kart che ha già registrato il sold out di iscrizioni: insieme piloti, tecnici, meccanici e professionisti legati alla Motogp, molti dei quali già in Romagna in vista del weekend di gara a Misano. In palio ci saranno inoltre tre caschi messi a disposizione da LS2 Helmets, sponsor vicino all’iniziativa, che saranno impreziositi da un design realizzato dal team di Roberto.