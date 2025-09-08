Incendio a Viserba di Rimini: esplosioni e fiamme in un’abitazione

Paura ma nessun ferito: intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri

Momenti di paura a Viserba di Rimini, dove intorno alle 12.30 di lunedì (8 settembre) si sono verificate alcune esplosioni seguite da un incendio in via Pio Schinetti. Le fiamme hanno distrutto un capanno, adibito a garage, nel retro di una palazzina a due piani. Il rogo ha provocato danni anche all'esterno di essa, ma anche a un'abitazione confinante. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia di Stato e i carabinieri. In un primo momento si temeva la presenza di persone coinvolte, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.