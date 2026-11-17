Spesa salata Inflazione, Rimini tra le città più care d'Italia: a ottobre prezzi in crescita del 6%

Secondo Federconsumatori, l'aumento del costo della vita pesa 1.968 euro in più all'anno. In quattro anni i prezzi sono saliti complessivamente del 25,23%.

Bollette, carburanti, spesa alimentare e trasporti. A Rimini il costo della vita continua a salire e a ottobre l'inflazione ha raggiunto il 6%, un dato superiore di 0,6 punti percentuali rispetto alla media nazionale. La città si colloca così ai vertici della classifica dei territori più cari. A lanciare l'allarme è Federconsumatori Rimini, che stima un aggravio di 1.968 euro all'anno per ogni famiglia a causa dei rincari.

A trainare la crescita sono soprattutto le spese per la casa. La voce che comprende abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili segna un aumento del 18,6%. Seguono i trasporti, con un +9,4%, e i servizi di ristorazione e alloggio, cresciuti del 6,5%. Aumenti anche per informazione e comunicazione (+3,9%), assistenza alla persona e protezione sociale (+3,6%), istruzione (+2,9%), bevande alcoliche e tabacco (+2,7%) e prodotti alimentari (+2,1%).

Proprio la spesa alimentare rappresenta una delle voci più difficili da sostenere. Secondo l'Osservatorio di Federconsumatori, rispetto al 2020 la carne è aumentata del 34,4%, latte, formaggi e uova del 31,2%, mentre i prodotti ortofrutticoli registrano un rincaro complessivo del 23%. L'associazione richiama anche i dati sulle vendite al dettaglio diffusi dall'Istat, secondo cui oltre nove persone su dieci hanno ridotto i consumi o adottato strategie di risparmio per affrontare l'aumento dei prezzi. A risentirne è anche il carrello della spesa, con famiglie costrette a diminuire le quantità acquistate. Il quadro diventa ancora più pesante se si allarga lo sguardo agli ultimi anni. Rispetto a dicembre 2020, l'aumento complessivo dei prezzi raggiunge il 25,23%. Un incremento che, secondo Federconsumatori, salari e pensioni non sono riusciti ad assorbire, lasciando soprattutto i redditi medio-bassi esposti al carovita.

Nel mirino dell'associazione finisce anche la prossima manovra finanziaria, giudicata insufficiente ad affrontare l'emergenza. "Non si intravede alcun provvedimento utile ad aiutare realmente le famiglie, specialmente quelle che ne hanno più bisogno", sostiene Federconsumatori, secondo cui le misure previste non produrrebbero miglioramenti significativi per il 92% dei lavoratori e pensionati.

L'associazione chiede interventi sulle accise, con riduzioni di almeno 20 centesimi al litro sulla benzina e 30 sul diesel, una rimodulazione temporanea dell'Iva sui beni essenziali e un bonus energia più consistente e accessibile a un numero maggiore di famiglie. Tra le proposte figurano anche un fondo contro la povertà energetica e alimentare, maggiori controlli sulle speculazioni lungo le filiere e una riforma fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi. Federconsumatori Rimini annuncia inoltre la propria adesione allo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre. La richiesta è quella di misure capaci di alleggerire il peso delle spese quotidiane, in un territorio dove, secondo i dati riportati dall'associazione, l'aumento dei prezzi continua a incidere in modo significativo sui bilanci familiari.