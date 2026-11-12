La campagna prosegue Influenza, in Romagna vaccinazioni in linea con il 2025. Attesa crescita contagi a fine mese

L'Ausl: "Ancora impossibile definire il picco endemico. Vaccinatevi"

La campagna vaccinale contro l'influenza stagionale è nel vivo e l'Ausl Romagna invita a non aspettare: "il momento migliore per immunizzarsi è questo", si legge in una nota dell'Ausl. Come spiegano gli operatori della Sanità Pubblica “la diffusione del virus non ha ancora subito un'accelerazione, lasciando il tempo necessario per coprirsi prima che i contagi aumentino. Rinviare non conviene: per ottenere la massima efficacia protettiva servono circa quattordici giorni dall'iniezione, mentre il picco epidemico è previsto più avanti. Di norma, i contagi iniziano a crescere tra fine novembre e dicembre, toccando l'apice nel periodo delle festività natalizie. Sottoporsi alla vaccinazione in questi giorni permette di farsi trovare pronti quando il virus circolerà maggiormente, proteggendo se stessi e le persone più fragili”.

La campagna vaccinale antinfluenzale, avviata il 12 ottobre, prosegue dunque con l'invito a cogliere l'opportunità della vaccinazione senza ulteriori attese. Al 9 novembre sono state complessivamente 135.506 le vaccinazioni antinfluenzali somministrate nel territorio romagnolo in linea con il dato dello stesso periodo del 2025. L’obiettivo, ancora lontano da raggiungere, è quello di vaccinare almeno due persone anziane su tre e le persone con una o più malattie croniche. "La vaccinazione antinfluenzale ha come obiettivo principale ridurre il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, limitando così le ospedalizzazioni e la mortalità associate all'influenza. Una protezione particolarmente importante per le persone anziane, per le persone con patologie croniche e per chi convive con persone anziane o in condizioni di fragilità. La vaccinazione è inoltre fondamentale per tutelare le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, gli operatori sanitari e le persone che svolgono attività nell'ambito dei servizi pubblici di prioritario interesse collettivo", spiega l'Ausl.

Le persone dai 60 anni in su e le persone con patologie croniche possono rivolgersi al proprio medico curante o prenotare, tramite i canali CUP, negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica. Si raccomanda la vaccinazione anche alle donne in gravidanza e nel periodo post-parto; in questi casi è previsto il libero accesso (senza prenotazione a cup e senza impegnativa del medico curante) per la vaccinazione antinfluenzale in tutti gli ambulatori dei Servizi di Igiene Pubblica della Romagna, negli orari di apertura consultabili nel sito internet aziendale. Tutti i cittadini maggiorenni che hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita possono vaccinarsi anche in farmacia. I bambini sani di età compresa tra 6 mesi e 6 anni potranno essere vaccinati gratuitamente dai loro pediatri se aderenti alla campagna o dalla Pediatria di Comunità.