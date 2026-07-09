Joan Baez protagonista di “Itinerari Musicali”: a San Giovanni in Marignano musica, parole e impegno civile

La rassegna dedicata alle grandi icone della musica torna con il racconto della cantautrice americana

Prosegue Itinerari Musicali, la rassegna dedicata alle grandi protagoniste della musica che intreccia racconto narrativo e performance dal vivo. Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Aps Pro Loco e con la direzione artistica di Rapsodia di Emiliano Visconti, propone un viaggio in tre tappe tra musica, parole e leggenda.

Dopo la prima serata, dedicata a Nina Simone, Il secondo appuntamento, in programma venerdì 10 luglio, è con Joan Baez. La madonna a piedi scalzi, ritratto affidato ancora alla narrazione di Emiliano Visconti. La vita della cantautrice americana viene ripercorsa attraverso il suo impegno civile e la sua visione radicale di non violenza: dalle marce con Martin Luther King alle battaglie contro la guerra in Vietnam, fino ai palchi condivisi con Bob Dylan. Una figura che ha incarnato per decenni l’idea di una musica come strumento di testimonianza e cambiamento.

Ad accompagnare il racconto saranno le musiche di Camilla Serpieri e Marco Bovi, che restituiranno in scena la limpidezza e la forza evocativa del repertorio di Joan Baez, tra folk, impegno politico e poesia sonora.

Tutti gli incontri si svolgono all’Arena spettacoli, Largo Fosso del Pallone, con inizio alle 21:15. L’ingresso è libero.

L’appuntamento rientra nel progetto Estate fuori del Comune realizzata da APS - Pro loco San Giovanni in Marignano con il contributo e il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e della Regione Emilia-Romagna.