Karate, sei podi per lo Shotokan Club Santarcangelo al Trofeo Regionale

Ottimi risultati per i dieci atleti santarcangiolesi in gara a Parma: Francesco Arlotti conquista il primo posto, due secondi posti e tre quarti posti

Sei piazzamenti sul podio per l’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo al Trofeo Regionale di Karate, che si è svolto domenica 15 novembre a Parma, organizzato dalla Commissione Regionale Emilia-Romagna AIKT (Accademia Italiana Karate Tradizionale). Alla manifestazione hanno partecipato oltre 130 giovani atleti, dai 6 ai 14 anni, provenienti da circa dieci associazioni sportive della regione. In gara karateka di tutti i livelli, dalle cinture bianche alle nere, in un appuntamento pensato non solo come occasione di confronto sportivo, ma anche come momento di festa e condivisione dei valori, dell'educazione e della cultura del Karate tradizionale. Il trofeo prevedeva prove di Kata (forma), con gli atleti suddivisi in categorie in base all'età e al grado di cintura. Lo Shotokan Karate Club Santarcangelo ha preso parte alla competizione con dieci atleti, ottenendo risultati di grande soddisfazione: sei di loro hanno conquistato un piazzamento tra i primi quattro classificati. In particolare, Francesco Arlotti ha conquistato il primo posto, mentre Raffaella Lanuti e Cristian Mazzotti si sono classificati al secondo posto. Quarto posto, invece, per Massimo Capuzzo, Emma Capuzzo e Pasquale Saulino. Un bilancio positivo per la società santarcangiolese, che vede premiati l'impegno e il lavoro svolto in palestra dai giovani karateka. Una giornata importante non soltanto per i risultati ottenuti, ma anche per l'esperienza di crescita, confronto e condivisione vissuta da tutti i partecipanti.