Sagre e Fiere La Fiera del Tartufo cala il poker: show cooking e Premio Città

Domenica 25 ottobre la 42ª Fiera di Sant’Agata Feltria celebra il tartufo con lo chef Massimo Maioli, il premio alle eccellenze e musica itinerante

Sant’Agata Feltria si prepara a vivere la quarta domenica della Fiera nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma il 25 ottobre. La 42ª edizione della manifestazione torna ad animare il borgo dell’Alta Valmarecchia con un calendario che intreccia gastronomia, tradizioni, musica e valorizzazione delle eccellenze locali, confermando il ruolo dell’evento tra gli appuntamenti autunnali più attesi del panorama enogastronomico nazionale. Il programma della giornata metterà al centro due momenti: la consegna del Premio “Città di Sant’Agata Feltria” e lo show cooking dedicato al prezioso tubero, senza dimenticare gli stand espositivi, le specialità del territorio e gli spettacoli itineranti che accompagneranno i visitatori lungo le vie del centro storico. Alle 11.30, in piazza Garibaldi, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “Città di Sant’Agata Feltria”, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Il riconoscimento viene assegnato a personalità e realtà che si sono distinte in ambito sociale, culturale, economico o artistico, contribuendo alla crescita della comunità e alla promozione del nome del borgo oltre i confini della Valmarecchia. Per questa edizione, il premio andrà a un’attività storica del territorio, caratterizzata da una lunga tradizione e da una notorietà che ha ormai superato i confini comunali. Una realtà che, nel corso degli anni, ha consolidato un legame profondo con Sant’Agata Feltria, diventando un punto di riferimento conosciuto anche fuori dall’Alta Valmarecchia. Il nome del premiato sarà annunciato durante la cerimonia. Nel pomeriggio, alle 15.30, davanti al Teatro Mariani, spazio alla cucina dal vivo con lo show cooking dello chef Massimo Maioli. La dimostrazione sarà dedicata al tartufo, con preparazioni e assaggi per il pubblico: un’occasione per scoprire le potenzialità gastronomiche dell’“Oro dei Boschi” attraverso la creatività dello chef e la valorizzazione della materia prima.

«La quarta domenica rappresenta un momento importante della nostra Fiera, perché racchiude due aspetti fondamentali della manifestazione: la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e il riconoscimento delle persone che, con il proprio impegno e il proprio talento, contribuiscono a far crescere e conoscere Sant’Agata Feltria», dichiara Stefano Lidoni, presidente della Pro Loco. «Il tartufo è il nostro protagonista, ma attorno a esso c’è un patrimonio fatto di tradizioni, prodotti, cultura e comunità che vogliamo continuare a raccontare e condividere con i tanti visitatori». A fare da cornice agli appuntamenti saranno i 162 stand espositivi, gli artigiani al lavoro, gli spettacoli itineranti e la rassegna WINE 2025 – Cultura e piacere del vino. Tra i protagonisti della giornata anche la Fantomatik Orchestra, marching band toscana attiva dal 1993, che porterà nelle strade del borgo la propria energia musicale. Con oltre 14 musicisti e uno stile ispirato alle street band americane, la formazione propone un repertorio che spazia dal Funk al Rock, dall’Etno al Progressive, fino al Jazz e al Pop. Gli arrangiamenti e la varietà delle sonorità trasformano ogni esibizione in uno spettacolo coinvolgente, capace di trascinare il pubblico tra musica, ritmo e danza. Non mancheranno le occasioni per scoprire e acquistare le eccellenze gastronomiche. Otto stand specializzati proporranno tartufo bianco pregiato proveniente da diverse aree d’Italia, affiancato da prodotti tipici come formaggio di fossa, funghi porcini, castagne del Montefeltro, miele ed erbe aromatiche. Per chi desidera fermarsi a tavola, il Capannone dei Ristoranti, aperto dalle 10.30 alle 21, offrirà piatti al tartufo al prezzo di 10 euro ciascuno, preparati dai ristoranti Villa Labor, Spiga d’Oro, Il Palazzo e Sottobosco. La visita alla Fiera sarà anche un’opportunità per esplorare il patrimonio storico e culturale del borgo, dalla Rocca delle Fiabe all’Ecomuseo del Tartufo, fino al Teatro Angelo Mariani e agli altri luoghi che raccontano l’identità di Sant’Agata Feltria. In caso di maltempo, il Premio “Città di Sant’Agata Feltria” si terrà alle 15 all’interno del Teatro Angelo Mariani, con ingresso libero. Per lo show cooking è prevista una diversa collocazione al coperto. La 42ª Fiera nazionale del Tartufo Bianco Pregiato proseguirà anche domenica 1° novembre, rinnovando l’invito a scoprire un territorio in cui natura, cultura, gastronomia e ospitalità si incontrano. Un’occasione per celebrare il tartufo e, insieme, le tradizioni e le persone che contribuiscono a rendere unico il borgo dell’Alta Valmarecchia.