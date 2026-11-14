Calcio Promozione D La Stella strappa un punto prezioso: con la Sampierana è 2-2

A segno per i gialloblù Marchini e Greppi. Tra i locali buon esordio tra i pali del 2009 Mescolini

Sampierana - Stella 2-2

SAMPIERANA: Mescolini, Quercioli, T.Bardi, Conficoni (1' st Comandini), Foschi, Ngom, S.Braccini, Ndiaye, Gallo (40' st Soldati), Boschetti, D.Braccini (14' st Pippi). A disp.: Herghelegiu, Barchi, Locatelli, M.Bardi, Campacci, Zamagni. All.: Mengozzi.

STELLA: Temeroli, Maioli, Fontemaggi (15' st Bacchini), Baroni, Alvisi, Chiussi (30' st Fantini), Marconi, Arcangeli, Marchini (15' st Piastra), Pigozzi (23' pt Arduini), Greppi. A disp.: Riccardi, Ferraro. All.: Bianchi.

ARBITRO: Frassineti di Faenza.

RETI: 34' pt S.Bracccini, 46' pt Marchini (rig.), 11' st Gallo, 34' st Greppi.

AMMONITO: S.Braccini.

SAN PIERO IN BAGNO La Stella non si arrende e strappa un punto prezioso al Campodoni con la Samperiana. Primo squillo degli ospiti al 20' con Pigozzi che impegna il 2009 Mescolini, all'esordio, alla deviazione in angolo. Al 34' locali in vantaggio con una punizione dalla trequarti di Simone Braccini: il tiro non trova deviazioni e si infila nella porta difesa da Temeroli. Nel recupero della prima frazione Marchini pareggia i conti su rigore. Al 56' Simone Braccini pennella dalla fascia per Gallo, che di testa firma il 2-1. La Stella non ci sta e al 79' ristabilisce la parità con un diagonale di Greppi. Nel recupero ancora Greppi sfiora il 2-3, ma Mescolini salva tutto.



