Lavori su condotta idrica a Rimini: chiusa via Orsoleto, traffico deviato

Lavori dall'1 al 4 dicembre, non verrà interrotta l'erogazione dell'acqua, previsti percorsi alternativi

A partire dalle ore 7 di lunedì 1° dicembre fino a giovedì 4 dicembre via Orsoleto verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un intervento su una condotta idrica di primaria importanza per la distribuzione dell’acqua alla città.

Hera è consapevole dei possibili disagi che l'interruzione potrà causare alla circolazione e ha predisposto misure per minimizzare l'impatto sul traffico locale.

Sarà installata adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi. Il traffico sarà deviato sulle seguenti strade: via Maiano, via Manfroni, via delle Cascine, via San Giovenale e via Popilia.

L'Azienda assicura che l'intervento non prevede interruzioni del servizio idrico all'utenza. L'erogazione dell'acqua sarà mantenuta regolarmente durante tutta la durata dei lavori.

Hera assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori, salvo imprevisti, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.