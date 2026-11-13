Eventi e solidarietà Le Sangiovesi sul palco a Cattolica per aiutare la Prima Coccola

Sabato 21 novembre a Cattolica lo spettacolo benefico “Sangiovesi & Friends – Tin Tin Tin raggi di luna”

Musica, emozioni e solidarietà si incontrano sul palcoscenico del Teatro della Regina di Cattolica, che sabato 21 novembre 2026, alle ore 20.45, ospiterà “Sangiovesi & Friends – Tin Tin Tin raggi di luna”, lo spettacolo benefico ideato dal gruppo vocale Le Sangiovesi, in collaborazione con l'associazione La Prima Coccola Odv e con il patrocinio del Comune di Cattolica. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, poesia, danza e teatro, attraverso un racconto che intreccia le fasi della vita ai cicli della luna, alternando momenti di riflessione, leggerezza e intrattenimento. Accanto alle nove voci de Le Sangiovesi, saliranno sul palco Simona Mercatelli, Elisa Solferino, Tania Cervellieri, Stefano Bianchi, Federico Bianchi, Diana Saponara e Roberto Montani, insieme alle realtà artistiche *B-You, Cuore 21 e Dance in Music. L'iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione legato alla Giornata Mondiale della Prematurità, che quest'anno si celebra domenica 15 novembre, e nasce con l'obiettivo di sostenere i neonati prematuri e le loro famiglie attraverso un progetto concreto di accoglienza e vicinanza. In occasione della ricorrenza, anche Palazzo Mancini si illuminerà di viola, colore simbolo della prematurità. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a La Prima Coccola associazione che da anni affianca i piccoli pazienti e i genitori della Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Infermi di Rimini. In particolare, i fondi contribuiranno al progetto di umanizzazione delle Stanze Nutrici, ambienti destinati ad accogliere fino a sei mamme durante il ricovero dei propri bambini, con l'obiettivo di renderli più confortevoli e familiari attraverso nuovi arredi e spazi pensati per il loro benessere. Un progetto particolarmente importante per l'associazione, rappresentata nell'occasione da Barbara Vannoni, che si impegna quotidianamente per offrire sostegno e vicinanza alle famiglie.

Lo spettacolo si terrà sabato 21 novembre alle ore 20.45, al Teatro della Regina, in piazza della Repubblica 28 a Cattolica. L'ingresso prevede una donazione a partire da 18 euro. I posti possono essere prenotati online attraverso la piattaforma Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/sangiofriends-tin-tin-tin-raggi-di-luna