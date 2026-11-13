Parola a Zanzini "Le vetrine spente devono tornare ad accendersi": Confcommercio Rimini, "lavoriamo su qualità offerta"

Il presidente Confcommercio Rimini: "Gli hub devono diventare anche uno strumento per migliorare la qualità del commercio e accompagnare lo sviluppo delle nostre città"

La pubblicazione dei bandi dedicati alle imprese degli hub urbani di Rimini, Riccione e Cattolica rappresenta un passaggio importante e concreto per il futuro del commercio di prossimità e per la rigenerazione dei centri cittadini. Confcommercio della provincia di Rimini accoglie con favore questo risultato, che dà finalmente seguito al lavoro di progettazione e concertazione portato avanti negli ultimi mesi dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni di categoria. "Accogliamo positivamente la pubblicazione dei bandi per gli hub nei tre Comuni – dichiara il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini – perché rappresentano un'opportunità di crescita rivolta alle imprese, chiamate oggi ad affrontare trasformazioni profonde e difficoltà strutturali. È un risultato importante, che riconosce il valore di un percorso in cui Confcommercio ha creduto fin dall'inizio, contribuendo attivamente al coinvolgimento degli operatori commerciali e alla costruzione degli hub stessi; in tal senso i nostri uffici – mi preme evidenziarlo - sono già pronti a supportare gli imprenditori che desiderano istruire la pratica per la partecipazione ai bandi".

Per Confcommercio però, accanto ai contributi è necessario proseguire il confronto con le amministrazioni comunali per arrivare ad una regolamentazione specifica degli hub urbani, capace di orientare lo sviluppo commerciale e migliorare progressivamente la qualità dell'offerta presente nei diversi territori. "Adesso dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti – prosegue Zanzini –. Gli hub non vanno interpretati esclusivamente come perimetri geografici in cui distribuire risorse alle imprese. Devono diventare veri e propri strumenti di programmazione e governo dell'economia urbana. Per questo riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme ai Comuni alla definizione di regolamenti e indirizzi che consentano di qualificare l'offerta commerciale, valorizzare le attività di qualità, favorire l'insediamento di nuove imprese coerenti con l'identità dei luoghi e contrastare quei fenomeni che rischiano di impoverire la proposta commerciale dei centri storici delle nostre città". "In questo senso dobbiamo poi lavorare affinché le vetrine spente tornino ad accendersi – sottolinea Zanzini –, ma non possiamo pensare che qualsiasi nuova apertura rappresenti automaticamente un valore aggiunto. La sfida è attrarre attività che portino qualità, servizi, innovazione e valore al contesto urbano. Non vogliamo semplicemente riempire i negozi sfitti, vogliamo riempirli di attività che arricchiscano la qualità commerciale e l'attrattività delle nostre città. Per questo servono una visione d'insieme e strumenti regolamentari che aiutino a costruire un'offerta commerciale equilibrata, evitando concentrazioni eccessive di attività omologate e favorendo la diversificazione delle proposte".

Centrale è anche il tema della pianificazione urbanistica e commerciale: "Non si tratta soltanto di disciplinare le nuove aperture, ma di orientare lo sviluppo delle attività economiche, favorendo un equilibrio tra commercio, servizi, residenzialità e vocazione turistica dei territori". La sfida, secondo Confcommercio, è quindi quella di "passare da una logica di semplice sostegno alle imprese ad una visione più ampia, nella quale gli incentivi economici siano accompagnati da politiche commerciali capaci di incidere concretamente sulla composizione, sulla qualità e sull'attrattività del tessuto economico urbano".

"La qualità dell'offerta commerciale è un elemento fondamentale per la competitività delle nostre città; dobbiamo lavorare per avere attività migliori, diversificate e in grado di rispondere alle aspettative di turisti, clienti e visitatori e dobbiamo evitare che i centri storici e le principali aree commerciali perdano progressivamente la loro identità, puntando su un mix equilibrato di attività, servizi, innovazione e valorizzazione delle peculiarità locali. Confcommercio è pronta a proseguire oggi questo lavoro con le amministrazioni di Rimini, Riccione e Cattolica, ma anche con gli altri amministratori locali che nei prossimi anni vorranno proseguire su questa strada – conclude il presidente –. Abbiamo contribuito a costruire questo percorso e vogliamo continuare ad esserne protagonisti. Gli hub urbani sono una grande opportunità, ma per esprimere tutto il loro potenziale hanno bisogno di una visione condivisa e di regole chiare. L'obiettivo deve essere quello di accompagnare una vera evoluzione del commercio urbano, sostenendo chi investe, valorizzando chi fa qualità e creando le condizioni per attrarre nuove attività. Non dobbiamo limitarci a conservare quello che c'è, ma lavorare per costruire un'offerta commerciale più qualificata, competitiva e capace di guardare al futuro".