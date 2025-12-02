Lions Club e Club 41 di Riccione donano oltre 100 pacchi alimentari

Un gesto di solidarietà per sostenere le famiglie in difficoltà attraverso l’Emporio Solidale

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il Lions Club Riccione e il Club 41 Riccione hanno donato oltre 50 pacchi ciascuno di generi alimentari all’Emporio Solidale Riccione, gestito dal 2019 dalla Consulta della Solidarietà di Riccione.

Un gesto di grande generosità che conferma l’impegno concreto nel sostenere le famiglie in difficoltà del territorio, purtroppo in costante aumento.

Questi pacchi sono il frutto dell’elargizione diretta dei soci delle due associazioni e rappresentano non solo un aiuto materiale, ma anche un segno di fiducia verso l’Emporio, i suoi volontari e la sua dirigenza. L’Emporio, sostenuto da 15 associazioni riunite nella Consulta della

Solidarietà, è diventato un punto di riferimento per tante persone e famiglie in stato di bisogno.