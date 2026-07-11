Luca Sommi chiude il MystFest 2026 con un omaggio alla Costituzione italiana

Domenica 12 luglio in piazza 1° Maggio a Cattolica il monologo “Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla”

Un doppio appuntamento molto partecipato ha segnato la giornata di venerdì 10 luglio al MystFest: nel pomeriggio, sulla spiaggia, il pubblico ha seguito il confronto su conflitti, potere e informazione con Peppe Fiore, Elena Testi e Sacha Biazzo, mentre in serata piazza 1° Maggio si è riempita per La notte degli investigatori, l'incontro tra Mariolina Venezia, Alessandro Robecchi e Carlo Lucarelli dedicato al rapporto tra letteratura, sceneggiatura e televisione.

Dopo la serata di sabato con protagoniste Francesca Fagnani e Teresa Ciabatti, è affidata a Luca Sommi la chiusura del MystFest 2026, un festival che per una settimana ha portato a Cattolica giornalisti, scrittori, registi e autori per interrogarsi sul tema Tutta la verità (o almeno quella che ci serve). Dopo aver attraversato letteratura, cinema, podcast e giornalismo, domenica 12 luglio il festival chiude con uno spettacolo dedicato ai valori fondanti della democrazia italiana.

L'appuntamento è alle ore 21 in piazza 1° Maggio con Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla, monologo interpretato dal giornalista, scrittore e autore televisivo Luca Sommi. Attraverso un racconto dedicato alla Costituzione italiana, Sommi accompagnerà il pubblico in una riflessione sul valore della verità come fondamento della democrazia, sul ruolo dell'informazione e sulla responsabilità dei cittadini nella tutela dei principi costituzionali.

Con questo ultimo appuntamento il MystFest chiude un'edizione che ha attraversato linguaggi e forme di racconto differenti – dalla letteratura al giornalismo d'inchiesta, dal true crime ai podcast, dal documentario alla serialità televisiva – riunendo a Cattolica alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano.





Luca Sommi

È giornalista, autore e critico. Si occupa di letteratura, arte e politica e insegna Linguaggi del giornalismo, televisione e nuovi media all'Università degli Studi di Parma. È docente e membro del comitato scientifico della Scuola di cittadinanza "Domenico De Masi". Ha curato saggi e mostre, tra cui la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008, e dirige la rivista culturale online ifioridelmale. Come autore televisivo ha firmato programmi per Rai e La7, tra cui Servizio Pubblico di Michele Santoro. Attualmente è autore di programmi per Loft e per Nove, dove conduce il talk show Accordi & Disaccordi. Collabora con Il Fatto Quotidiano e per Baldini+Castoldi ha pubblicato Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia (2021), La bellezza. Istruzioni per l'uso (2023) e La più bella. Perché difendere la Costituzione (2024).

Il MystFest è organizzato dal Comune di Cattolica, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.