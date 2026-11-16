Triplice festa Madre, la figlia e il suo fidanzato si laureano tutti e tre insieme all'Università di Rimini

Sabrina, dipendente del Comune di San Clemente, si è laureata assieme alla figlia Melissa e al fidanzato di quest'ultima, Loris

Triplice festa di laurea in famiglia. Madre, figlia e il fidanzato di quest'ultima si sono tutti laureati, nello stesso giorno, in Economia al Campus di Rimini dell'Università di Bologna: a raccontare la storia è stato Fanpage.it. Anzitutto la madre: Sabrina Urbinati, 53 anni, dipendente del Comune di San Clemente e residente a San Lorenzo in Correggiano, che a distanza di anni dal Diploma si è rimessa in gioco. "All'inizio pensavo che sarebbe stato sufficiente portare a casa dei diciotto - racconta a Fanpage - ma poi sono arrivati i primi trenta, ci ho preso gusto e ho continuato". A tagliare il traguardo della laurea non era sola: con lei la figlia Melissa, 22 anni, e il fidanzato di lei, Loris, suo coetaneo. Per tutti e tre il massimo dei voti: 110 e lode. Il completamento del percorso universitario, come detto, nello stesso giorno: guarda caso lo stesso del compleanno di Sabrina. Festa tripla, anzi di più, considerato anche il compleanno. Per Melissa e Loris gli studi proseguono: sono iscritti alla specialistica in Economia, indirizzo management e finanza, all'Università di Urbino. Per Sabrina l'avventura universitaria sembra essere arrivata al capolinea, anche se il richiamo dei libri potrebbe riservare ancora qualche sorpresa.