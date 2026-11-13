Con Patrizia Laquidara Marco Paolini sul palco del Teatro della Regina: inaugura la stagione teatrale di Cattolica

Mercoledì 18 novembre Paolini con Bestiario idrico

Inaugura con Bestiario idrico (mercoledì 18 novembre, ore 21) la stagione 2026/2027 del Teatro della Regina, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Cattolica e Ater Fondazione. Marco Paolini porta in scena uno spettacolo scritto con Giulio Boccaletti che lo vedrà sul palco insieme a Patrizia Laquidara. Un’apertura che interpreta pienamente il filo conduttore della nuova stagione, Storie che attraversano il nostro tempo: intrecciando le vicende dei corsi d’acqua con quelle dei paesaggi e delle comunità che vivono lungo le loro rive, Paolini restituisce un racconto che unisce memoria e presente, dimensione locale e grandi questioni universali. Il rapporto con l’acqua riguarda infatti da vicino le nostre vite e ci invita a riflettere sui cambiamenti ambientali e sociali che segnano il nostro tempo.

Le opere idrauliche accompagnano da secoli la storia del paesaggio italiano, contribuendo a trasformarne il volto e a definirne gli equilibri. Argini, golene, canali, dighe, stazioni di pompaggio, acquedotti e sistemi di bonifica sono presenze spesso invisibili, tanto profondamente integrate nell'ambiente da diventare quasi indistinguibili dal paesaggio stesso. Eppure, senza queste infrastrutture, il territorio che conosciamo sarebbe radicalmente diverso. Da questa consapevolezza prende forma Bestiario idrico, che racconta fiumi e corsi d'acqua, storie di vita biologica e sociale, conflitti e accordi che nel tempo hanno determinato il modo in cui le comunità hanno abitato e trasformato il territorio. L'acqua diventa così la chiave per leggere il paesaggio e comprendere quanto le forme di governo delle risorse idriche incidano sulla qualità della vita, non soltanto delle persone, ma dell'intero ecosistema. In un tempo in cui il cambiamento climatico impone di ripensare gli equilibri ambientali e di immaginare trasformazioni profonde, lo spettacolo invita a interrogarsi sul futuro dei territori: cambiamenti che possiamo limitarci a subire oppure imparare a comprendere e governare. Proprio per approfondire questi temi e aprire un confronto con il territorio, la giornata di mercoledì si arricchisce di uno speciale appuntamento pomeridiano. Alle ore 17, nella sala del Consiglio comunale, è in programma l’incontro Piove male! a cui parteciperanno Marco Paolini, attore, autore e regista, Michela Signori, curatrice di Atlante delle Rive, Francesco Visentin, docente di Geografia umana all’Università di Udine, Fabrizio Curcio, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'incontro nasce nell'ambito del progetto promosso dal Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, insieme alle tre Regioni interessate, con la collaborazione della Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e del progetto Atlante delle Rive, dedicato al racconto dei corsi d'acqua italiani. Bestiario idrico si inserisce nel progetto Atlante delle Rive, dedicato alle acque e ideato da Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo.



