Maxi-cantiere contro la frana: stop al traffico, via Marignano blindata per 45 giorni

Al via i lavori da 1,3 milioni: si entra nel vivo con 100 pali da 16 metri

Entrano nel vivo gli interventi di consolidamento della frana di via Marignano, un’opera strategica finanziata con fondi Pnrr per un valore di 1,3 milioni di euro. Il progetto, previsto dall’Ordinanza 2023 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, è affidato alla Società Cooperativa Braccianti Riminese ed è partito lo scorso 25 agosto.

Dopo la conclusione delle operazioni preliminari di coordinamento con i gestori dei sottoservizi (Enel, TIM, Hera), il cantiere passa ora alla fase principale: la realizzazione di una palificata di oltre 100 pali in cemento armato, ciascuno di 80 cm di diametro e 16 metri di profondità. L’intervento sarà accompagnato da opere per la regimazione delle acque meteoriche, fondamentali per garantire la stabilità definitiva del versante.

Per consentire i lavori in sicurezza, via Marignano resterà chiusa al traffico dal 5 novembre al 19 dicembre 2025. Sarà comunque assicurato l’accesso ai residenti e alle attività agricole della zona, con segnaletica e cartellonistica conforme al Codice della Strada.

Per ridurre i disagi al trasporto pubblico, sarà attivata una fermata provvisoria in via Santa Cristina, nel piazzale retrostante la scuola primaria (civico 120), mentre resterà operativa la fermata scuolabus in via Marignano dopo l’incrocio con via Dogana.